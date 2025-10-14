Language
    Haryana News: रोहतक में अवैध शराब के साथ युवक गिरफ्तार, पुलिस जांच जारी

    By Manoj Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 01:47 PM (IST)

    पुलिस ने एक युवक को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई। युवक के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शराब के स्रोत और गंतव्य का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

    Haryana News: रोहतक में अवैध शराब के साथ युवक गिरफ्तार, पुलिस जांच जारी (File Photo)

    जागरण संवाददाता, राेहतक। सांपला थाना पुलिस ने हसनगढ़ -जसौरखेड़ी रोड पर ईट भट्ठा के पास खेताें में बने कोठड़े में एक युवक को अवैध शराब बेचते हुए काबू किया। पुलिस ने मौके से 34 बोतल बरामद की है।

    सांपला थाना पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सांपला थाना में तैनात हवलदार प्रवीन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्हें सूचना मिली कि झज्जर के गांव निलौठी निवासी नरेंद्र उर्फ बोदा हसनगढ़ - जसौरखेड़ी रोड पर ईंट भट्ठे के पास खेतों में बने कोठड़े में अवैध शराब बेच रहा है। टीम ने मौके से 34.75 बोतल बरामद की है।

