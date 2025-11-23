Language
    रोहतक में 30 गज जमीन के लिए सुबह दादा-पोते में हुआ झगड़ा, दोपहर में पीट-पीटकर बुजुर्ग की कर दी हत्या

    By Manoj Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:08 PM (IST)

    रोहतक में एक दुखद घटना में, केवल 30 गज जमीन के लिए एक दादा की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। यह मामला जमीनी विवादों के कारण होने वाली हिंसा की गंभीरता को उजागर करता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई कर रही है।

    बुजुर्ग के हिस्से की जमीन के बंटवारे को लेकर चल रहा था पूरा विवाद।

    जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव ईस्माइला 11बी में जमीनी बंटवारे में 70 वर्षीय बुजुर्ग सतबीर हत्या से चार घंटे पहले भी घर पर ही विवाद हुआ था। स्वजन ने सतबीर के बेटे बिजेंद्र व परिवार के अन्य सदस्यों को समझाकर मामले में बीच-बचाव कर दिया था। इसके बाद सतबीर अपनी पत्नी के साथ खेत में चला गया। उनकी पत्नी कुछ समय बाद खेत से वापस घर आ गई।

    उसी वक्त बुजुर्ग सतबीर पर उसके बेटे बिजेंद्र ने अपने बेटे कपिल व अन्य के साथ मिलकर हमला कर दिया। सतबीर की पत्नी का कहना है कि सीएम विंडो पर भी मामले की शिकायत की गई थी। इसके बाद मामले में जांच करने के लिए विभाग की टीम भी आई थी, लेकिन उस टीम ने भी बंटवारे को ठीक ठहराया था।

    वहीं, झगड़े को लेकर कुछ दिन पहले पुलिस भी बुलाई गई थी और मामला शांत करवा दिया गया था। बुजुर्ग के बेटे बिजेंद्र के परिवार को ये बंटवारा रास नहीं आ रहा था। इसे लेकर उनके साथ अक्सर झगड़ा रहता था। उसी झगड़े ने अब सतबीर की जान ले ली। बताया जाता है कि पूरा विवाद मात्र 30 गज जमीन को लेकर चल रहा था।

    पुलिस के अनुसार गांव ईस्माइला 11बी निवासी बुजुर्ग सतबीर (70) के दो बेटे हैं। उनका बेटा बिजेंद्र मां-बाप से अलग रहता है। जबकि दोनों दंपति अपने दूसरे बेटे के साथ रहते है। ऐसे में दंपति ने अपने हिस्से की जमीन रखी हुई थी। बिजेंद्र का परिवार दंपति के हिस्से में से भी जमीन मांग रहा था।

    उसी को लेकर परिवार के बीच कई दिन से विवाद चल रहा था। इस विवाद ने ली बुजुर्ग सतबीर की जान ले ली। घटना की सूचना मिलने के बाद सांपला थाना पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटा लिए है। पुलिस की टीमें अब आरोपितों की तलाश में लगी हुई है।

    गांव ईस्माइला 11 बी में सतबीर की हत्या के मामले में स्वजन के बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों की तलाश में पुलिस की टीमें निरंतर छापेमारी में लगी हुई है। - राकेश मलिक, डीएसपी, सांपला।