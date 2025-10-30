Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर, स्पेशल ट्रेन चलाने का एलान; पढ़ें पूरी डिटेल

    By Rattan Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:17 AM (IST)

    देव उठनी एकादशी पर खाटू श्याम दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तरी रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। कैथल-फुलेरा और फुलेरा-सराय रोहिल्ला के बीच चलने वाली ये ट्रेनें रोहतक सहित कई स्टेशनों पर रुकेंगी, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। इन ट्रेनों में सामान्य और लगेज ब्रेक वैन सहित 18 कोच होंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    खाटू श्याम मेले के लिए चलेगी विशेष ट्रेनें

    जागरण संवाददाता, रोहतक। देव उठनी एकादशी पर खाटू श्याम दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए उत्तरी रेलवे ने विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। ये ट्रेनें रोहतक स्टेशन पर दो मिनट के लिए रुकेंगी, जिससे स्थानीय श्रद्धालुओं को भी सुविधा मिल सके। रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 09711/09712 कैथल–फुलेरा–कैथल अनारक्षित स्पेशल 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कैथल से तथा 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक फुलेरा से चार ट्रिप करेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रेन में 18 कोच होंगे, जिनमें 16 जनरल और 2 लगेज ब्रेक वैन शामिल हैं। यह ट्रेन जींद, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, नारनौल, रिंगस और फुलेरा स्टेशनों पर रुकेगी। इसके अलावा ट्रेन संख्या 09713/09714 फुलेरा–सराय रोहिल्ला–फुलेरा स्पेशल भी 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी, जो रेवाड़ी, गुड़गांव और दिल्ली कैंट स्टेशनों पर ठहरेगी।