खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर, स्पेशल ट्रेन चलाने का एलान; पढ़ें पूरी डिटेल

जागरण संवाददाता, रोहतक। देव उठनी एकादशी पर खाटू श्याम दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए उत्तरी रेलवे ने विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। ये ट्रेनें रोहतक स्टेशन पर दो मिनट के लिए रुकेंगी, जिससे स्थानीय श्रद्धालुओं को भी सुविधा मिल सके। रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 09711/09712 कैथल–फुलेरा–कैथल अनारक्षित स्पेशल 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कैथल से तथा 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक फुलेरा से चार ट्रिप करेगी।