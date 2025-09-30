रोहतक के कलानौर में बाढ़ में डूबे युवक का कंकाल महीने बाद खेतों में मिला, नदी में पांव फिसलने से गिरा

संवाद सहयोगी, कलानौर। एक माह पहले बाढ़ के दौरान पानी में फंसे लोगों की मदद के लिए गया कलानौर का युवक विनय कुमार पानी में डूब गया था।

उसका कंकाल एक महीने बाद गांव बरियार में खेतों में धान की कटाई करते समय मिला। पुलिस ने कंकाल कब्जे में लेकर सोमवार को युवक के अभिभावकों को सौंप दिया। उसका सोमवार को अंतिम संस्कार कर दिया।

पारिवारिक सदस्यों ने विनय द्वारा पहने कपड़ों से उसकी पहचान की। बता दें कि 28 अगस्त को विनय कुमार साथियों सहित सक्की किरन नाले के पानी की चपेट में आए लोगों की मदद करने गया था। इसी दौरान विनय और उसके दोस्त पांव फिसलने से पानी में गिर गए।