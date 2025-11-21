IPS पूरन कुमार के कहने पर मांगी थी ढाई लाख की रिश्वत, गनमैन सुशील कुमार को लेकर चार्जशीट में हुए बड़े खुलासे

डिजिटल डेस्क, पंचकूला। दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार से जुड़े रिश्वत मामले में पुलिस ने गनमैन सुशील कुमार के खिलाफ विस्तृत जांच पूरी कर ली है और इस बाबत अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। आरोपपत्र के अनुसार, एफआईआर नंबर 319/2025 दिनांक 06 अक्टूबर 2025 को पुलिस स्टेशन अर्बन एस्टेट, रोहतक में दर्ज की गई थी। जिसके बाद कार्रवाई की गई।

इस बाबत दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार पर एक लोकल वाइन कॉन्ट्रैक्टर से ढाई लाख रुपये मांगने का आरोप था। इस मामले में शिकायतकर्ता ने मांग से जुड़ी बातचीत की ऑडियो और रिकॉर्डिंग और घटना का वीडियो भी पेश किया। आरोपपत्र के अनुसार, सुशील कुमार पर एफआईआर उस दौरान दर्ज की गई जिस वक्त वह पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

गनमैन ने स्वीकार किया जुर्म पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, सुशील कुमार से पूछताछ की गई और उन्हें वीडियो फुटेज और ऑडियो बातचीत दिखाई गई। इस बीच उसने आरोप स्वीकार किया और बताया कि वह बिना किसी ऑर्डर के आईजीपी पूरन कुमार के साथ काम कर रहा था। उसने बताया कि उसने यह रिश्वत आईपीएस पूरन कुमार के आदेश पर मांगी थी।

आरोपपत्र के अनुसार, सुशील कुमार को 07 अक्टूबर, 2025 को गिरफ्तार किया गया और उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। उसी दिन आईपीएस पूरन कुमार ने सुसाइड किया था। जब कोर्ट से मंजूरी मिली तो सुशील कुमार के वॉयज सैंपल लिए गए। इस बीच फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कन्फर्म किया कि शिकायत करने वाले के दिए गए सैंपल और ऑडियो रिकॉर्डिंग में आवाज मैच हो गई।