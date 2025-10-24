'IPS पूरन कुमार और हमारी संपत्ति की हो जांच', ASI संदीप लाठर की पत्नी ने FIR में लिखवाया, CBI जांच की मांग की

जागरण संवाददाता, रोहतक। एएसआइ संदीप लाठर की आत्महत्या मामले में दस दिन बाद एफआइआर सामने आई है। एफआइआर में संदीप की पत्नी संतोष ने अपनी पति मौत के लिए आइजी वाई पूरन कुमार की पत्नी आइएस अमनीत पी कौर, विधायक भाई अमित रतन, आइजी आफिसर एसआइएस सुनील और गनमैन सुशील कुमार को जिम्मेदार ठहराया है।

शिकायत में लिखा है कि अर्बन एस्टेट थाना में कुछ समय पहले आइजी वाई पूरन कुमार या उसके गनमैन सुशील के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज हुआ था।

इस मामले में आरोपित सुशील की गिरफ्तारी में उसका पति भी शामिल रहा था। जिस कारण आइजी और उसका परिवार मेरे पति पर दबाव बना रहा था। क्योंकि इसमें अन्य आरोपितों की भी गिरफ्तारी होनी थी।

इसी के चलते आइजी पूरन कुमार ने सुसाइड किया था। सुसाइड के बाद आइजी की पत्नी अमनीत पी कौर, विधायक भाई अमित रतन ने मामले में पोस्टमार्टम करवाने मना कर दिया।

मामले में ईमानदार पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करवाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। मेरे पति को आइजी ऑफिस का स्टाफ उच्चाधिकारियों का हवाला देकर बार - बार बुलाता था। उसी परेशानी के कारण आत्महत्या कर ली।

'पुलिस विभाग में ईमानदार कर्मचारियों और अधिकारियों का कोई महत्व नहीं '

संतोष ने शिकायत में बताया कि उसके पति कहते थे कि पुलिस विभाग में ईमानदार पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों का कोई महत्व नहीं है।

मैंने इस पर अपने पति को समझाया, लेकिन मेरे पति ने कहा कि ईमानदार अफसरों का नौकरी करने का कोई धर्म नहीं है। ऐसे में पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। हमारी और आइजी वाई पूरन कुमार की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए।