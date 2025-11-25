रोहतक में इंस्पेक्टर के इकलौते बेटे ने फंदा लगाकर दी जान, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

जागरण संवाददाता, रोहतक। श्रीराम नगर कालोनी में 20 वर्षीय विनय बीए में पढ़ने वाले छात्र ने मंगलवार शाम करीब आठ बजे फंदा लगाकर जान दे दी। थाना शिवाजी कालोनी पुलिस ने स्वजन के बयान के आधार पर मामले में इत्तफाकिया कार्रवाई की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई के शवगृह में रखवा दिया है।

बुधवार सुबह शव का पोस्टमार्टम होगा। पुलिस के अनुसार श्रीनगर कालोनी के रहने वाले इंस्पेक्टर प्रेम सिंह के एक बेटा और एक बेटी है। उनका बेटा 20 वर्षीय विनय बीए में पढ़ाई करता था। मंगलवार की शाम को करीब आठ बजे विनय ने पहली मंजिल पर बने कमरे में पंखे के हुक में चुन्नी से फंदा लगाकर जान दे दी।