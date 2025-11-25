Language
    रोहतक में इंस्पेक्टर के इकलौते बेटे ने फंदा लगाकर दी जान, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

    By Manoj Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:11 PM (IST)

    रोहतक के श्रीराम नगर कॉलोनी में एक 20 वर्षीय छात्र विनय ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह बीए का छात्र था। घटना मंगलवार शाम को हुई जब उसने अपने कमरे में पंखे से लटककर जान दे दी। पुलिस ने परिवार के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विनय के पिता सोनीपत में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं।

    रोहतक: इंस्पेक्टर के बेटे ने फंदा लगाकर की आत्महत्या।

    जागरण संवाददाता, रोहतक। श्रीराम नगर कालोनी में 20 वर्षीय विनय बीए में पढ़ने वाले छात्र ने मंगलवार शाम करीब आठ बजे फंदा लगाकर जान दे दी। थाना शिवाजी कालोनी पुलिस ने स्वजन के बयान के आधार पर मामले में इत्तफाकिया कार्रवाई की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई के शवगृह में रखवा दिया है।

    बुधवार सुबह शव का पोस्टमार्टम होगा। पुलिस के अनुसार श्रीनगर कालोनी के रहने वाले इंस्पेक्टर प्रेम सिंह के एक बेटा और एक बेटी है। उनका बेटा 20 वर्षीय विनय बीए में पढ़ाई करता था। मंगलवार की शाम को करीब आठ बजे विनय ने पहली मंजिल पर बने कमरे में पंखे के हुक में चुन्नी से फंदा लगाकर जान दे दी।

    जब स्वजन ने उसे फंदे पर लटका देखा तो मामले के बारे में पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। जांच अधिकारी धीरज कुमार का कहना है कि विनय के पिता प्रेम सिंह सोनीपत में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। स्वजन के बयान पर इत्तफाकिया कार्रवाई की है।