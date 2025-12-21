रोहतक में दो बहनों के इकलौते भाई ने फंदा लगाकर दी जान, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव घुसकानी में मानसिक रूप से परेशान युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने मृतक के स्वजन के बयान आधार पर मामले में इत्तफाकिया कार्रवाई की है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को स्वजन के हवाले कर दिया है। पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार गांव घुसकानी निवासी 32 वर्षीय विकास शनिवार की रात को अपने घर पर सोया हुआ था। रविवार की सुबह जब उसकी मां की नींद खुली तो विकास के कमरे की कुंडी अंदर से बंद थी। विकास की मां ने आवाज लगाई तो किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं मिला।

इसके बाद खिड़की से झांक देखा तो उसका बेटा पंखे पर चुन्नी के फंदे से लटका हुआ था। मामले के बारे पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने के बाद टिटौली चौकी प्रभारी राजेश जाखड़ व एफएसएल प्रभारी डॉ. सरोज दहिया मलिक की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।