Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोहतक में अध्यापिका ने छात्र को जड़ा ऐसा थप्पड़ कान का फटा पर्दा , पुलिस ने दर्ज किया केस

    By Manoj Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 10:12 PM (IST)

    रोहतक के एक निजी स्कूल में छठी कक्षा के छात्र की मां ने अध्यापिका पर मारपीट का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि अध्यापिका ने उसके बेटे को थप्पड़ मार ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    छठी कक्षा की छात्र की मां का आरोप,अध्यापिका के थप्पड़ से बेटे का कान का पर्दा फटा।

    जागरण संवाददाता, रोहतक। थाना शिवाजी कालोनी एरिया के एक गांव के निजी स्कूल में छठी कक्षा के छात्र ने अध्यापिका पर उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। छात्र की मां ने अध्यापिका के खिलाफ थाना शिवाजी कालोनी में केस दर्ज करवाया है। पुलिस की टीम मामले की जांच में लगी हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका दस वर्षीय बेटा गांव के ही निजी स्कूली में 6वीं कक्षा में पढता है। उसके बेटे को हिन्दी की अध्यापिका ने कक्षा में पढ़ाते समय कान पर जोर से थप्पड़ मारा जिसके कारण उसके बेटे का बाई कान का परदा फट गई। उसके बेटे को अब एक कान से सुनाई देना बन्द हो गया। जब उसके बेटे को ज्यादा दर्द होने लगा तो बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में लेकर गए। जहां डाक्टरों ने उसे पीजीआइ में रेफर कर दिया।