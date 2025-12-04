रोहतक में अध्यापिका ने छात्र को जड़ा ऐसा थप्पड़ कान का फटा पर्दा , पुलिस ने दर्ज किया केस

जागरण संवाददाता, रोहतक। थाना शिवाजी कालोनी एरिया के एक गांव के निजी स्कूल में छठी कक्षा के छात्र ने अध्यापिका पर उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। छात्र की मां ने अध्यापिका के खिलाफ थाना शिवाजी कालोनी में केस दर्ज करवाया है। पुलिस की टीम मामले की जांच में लगी हुई है।

एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका दस वर्षीय बेटा गांव के ही निजी स्कूली में 6वीं कक्षा में पढता है। उसके बेटे को हिन्दी की अध्यापिका ने कक्षा में पढ़ाते समय कान पर जोर से थप्पड़ मारा जिसके कारण उसके बेटे का बाई कान का परदा फट गई। उसके बेटे को अब एक कान से सुनाई देना बन्द हो गया। जब उसके बेटे को ज्यादा दर्द होने लगा तो बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में लेकर गए। जहां डाक्टरों ने उसे पीजीआइ में रेफर कर दिया।