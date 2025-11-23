Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोहतक में जमीनी विवाद में बेटे-पोते ने की बुजुर्ग की हत्या, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

    By Manoj Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 07:50 PM (IST)

    रोहतक के गांव इस्माइला-11बी में जमीनी बंटवारे को लेकर 70 वर्षीय सतबीर की उसके बेटे और पोते ने लोहे की राड से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सतबीर का अपने बेटे बिजेंद्र के साथ जमीन को लेकर विवाद था। खेत में चाय लेकर गए सतबीर पर हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    रोहतक में जमीनी विवाद में बेटे-पोते ने की बुजुर्ग की हत्या।

    जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव 11 इस्माइला- 11बी में जमीनी बंटवारे को लेकर 70 वर्षीय सतबीर की उसके बेटे व पोते ने लोहे की राड से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआइ के शवगृह में रखवा दिया है। हत्या की सूचना पाकर सांपला थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सांपला डीएसपी राकेश मलिक और एफएसएल प्रभारी डॉ. सरोज दहिया मलिक की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने सतबीर की पत्नी के बयान के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार गांव इस्माइला-11बी निवासी सतबीर के दो बेटे है।

    सतबीर का अपने बेटे बिजेंद्र के साथ 30 गज जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसे लेकर इनके आपस में कई बार झगड़े हुए। सतबीर के खेत में मजदूर धान की झड़ाई का काम कर रहे हैं। वह दोपहर को मजदूरों के लिए चाय लेकर खेत में गया था। वहां पर बिजेंद्र व कपिल ने अन्य लोगों के साथ मिलकर सतबीर पर हमला कर दिया। सतबीर खून से लथपथ होकर खेत में ही गिर गया।

    खेत में काम कर रहे मजदूर तुरंत सतबीर के घर पहुंचे और घटना की सूचना दी। इसके बाद खेत में ग्रामीण जुट गए। इस संबंध में डीएसपी राकेश मलिक का कहना है कि मामले में सतबीर की पत्नी के बयान बिजेंद्र व उसके बेटे कपिल समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपित की तलाश में पुलिस की टीम छापेमारी में लगी हुई है। सोमवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।