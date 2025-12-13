Language
    रोहतक: पहले बुजर्ग औरत को किया घायल फिर ले ली एक व्यक्ति की जान, कलानौर में आवारा सांड ने मचाया आतंक

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 10:31 AM (IST)

    कलानौर में आवारा सांड के हमले से दो लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। एक घटना में, सांड ने 72 वर्षीय लाजवंती को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जबकि दूसरी घ ...और पढ़ें

    कलानौर में सांड ने दो लोगों को उठाकर पटका (फाइल फोटो)

    संवाद सूत्र, कलानौर। शहर में आवारा पशुओं की समस्या ने शुक्रवार को दो लोगों की जिंदगी पर कहर बरपा दिया। स्थानीय निकाय की लापरवाही ने हालात ऐसे कर दिए कि एक ही सांड के हमले में एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि कुछ ही समय बाद दूसरी घटना में एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हादसा नहीं, बल्कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण हुई साफ-साफ हत्या है।पहली घटना टिकमगढ़ लखनऊला के पास सुबह करीब 10 बजे हुई।

    72 वर्षीय लाजवंती मदनमोहन, पत्नी अजैली राम, रोड़ की तरफ घर के बाहर थी। तभी कुत्तों और आवारा सांड के बीच हो रही भगदड़ में अचानक सांड ने उन पर हमला कर दिया। अचानक सांड ने उन्हें बेहरहमी से उछालकर पटक दिया।

    उनकी चीखें सुनकर आसपास के लोग दौड़े और लाठी-डंडों से सांड को खदेड़कर मुश्किल से महिला की जान बचाई। लाजवंती को तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी टांग में फ्रैक्चर और कई गंभीर चोटें बताई।

    पहली घटना से क्षेत्र में दहशत फैली थी कि करीब सवा 11 बजे उसी सांड ने वार्ड 5 निवासी 50 वर्षीय अनिल आनंद पर हमला कर दिया। वे गली से गुजर रहे थे कि अचानक सांड ने उन्हें तेज सींग मारकर उठाया और दूर पटक दि

    घटना की जानकारी मिलते ही नपा चेयरपर्सन प्रतिनिधि व पार्षद राजू फौजी ने कर्मचारी भेजकर सांड को पकड़वाया और उसे पंचायती गौशाला भिजवाया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से बेसहारा पशुओं की बढ़ती समस्या पर तुरंत और कड़े कदम उठाने की मांग की है।आवारा पशु पकड़ने का चलेगा अभियान

    नगर पालिका सचिव विनय कुमार ने बताया कि कुछ समय पहले आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चलाया गया था और पकड़े गए पशुओं को गौशाला भेजा गया था। अब गौशाला संचालकों से दोबारा बातचीत की गई है और जल्द ही आवारा पशुओं को पकड़ने का नया अभियान शुरू किया जाएगा।