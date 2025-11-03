रोहतक: जेल में आईजी के गनमैन को मिली धमकी, पत्नी ने की जेल ट्रांसफर की मांग
रोहतक में दिवंगत आईजीपी वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार की पत्नी ने अधिकारियों को पत्र लिखकर पति की सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि सुशील को जेल में जान से मारने की धमकी मिल रही है और उसे किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने की मांग की है।
जागरण संवाददाता, रोहतक। दिवंगत आइजीपी वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार की पत्नी ने सरकार, जेल प्रशासन और न्यायपालिका के अधिकारियों को पत्र लिखकर सुशील कुमार को जान का खतरा बताया है। उन्होंने बताया कि सुशील कुमार को जान से मारने की धमकी मिल रही है। उन्होंने सुशील को किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने की मांग की है।
सुशील कुमार की पत्नी सोनी देवी ने दो नवंबर को हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), महानिदेशक (कारागार), पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, रोहतक जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ एसआइटी और जेल अधीक्षक को भेजा था। पत्र में लिखा है कि संदीप और विकास नाम के दो कैदी सुशील को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। परिवार को शनिवार सुबह सुशील कुमार का फोन आया था। उन्होंने लिखा कि मेरे पति बहुत डरे लग रहे थे।
उन्होंने कहा कि उन्हें हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी सहनशीलता की सीमा समाप्त हो गई है। सोनी देवी ने शिकायत में कहा कि उनके पति कोई साधारण कैदी नहीं हैं, बल्कि आइपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या से पहले की संदिग्ध परिस्थितियों से संबंधित एफआइआर में एकमात्र मुख्य गवाह हैं। उन्होंने दावा किया कि सुशील ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो रिकार्ड पर गवाही दे सकते हैं कि उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर झूठी, मनगढ़ंत और एक साजिश का हिस्सा थी।
ये आरोप दिवंगत आइपीएस अधिकारी की पत्नी और आइएएस अधिकारी अमनीत पी. कुमार पहले ही लगा चुकी हैं, जिनका कहना है कि एफआइआर उनके पति को मानसिक रूप से बर्बाद करने के लिए रची गई थी। सोनी देवी ने शिकायत में मांग की है कि उनके पति को रोहतक जेल से अंबाला, चंडीगढ़ या अन्य ऐसी जेल में भेजा जाए। जहां पर प्रभावशाली अधिकारी और उनके गुर्गे न पहुंच सके।
