    रोहतक में ऑनर किलिंग के आरोपियों का बाजार में निकाला जुलूस, संजू समेत चारों आरोपी लंगड़ाते दिखे

    By Manoj Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:44 PM (IST)

    रोहतक पुलिस ने ऑनर किलिंग के चार आरोपियों को बाजार में परेड कराई, जहाँ वे लंगड़ाते हुए दिखे। सपना नामक एक युवती ने घरवालों के खिलाफ जाकर सूरज से शादी की थी, जिसके बाद पारिवारिक दुश्मनी बढ़ गई। सपना के भाई संजू ने दोस्तों के साथ मिलकर सपना की हत्या कर दी और उसके देवर को घायल कर दिया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद संजू समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

    रोहतक में ऑनर किलिंग के आरोपियों का बाजार में जुलूस निकाला गया

    जागरण संवाददाता, रोहतक। पुलिस ने आनर किलिंग के चार आरोपितों की बाजार में परेड कराई। करीब 500 मीटर तक पुलिस ने आरोपितों को पैदल घुमाया। परेड के दौरान चारों लंगड़ाकर चलते दिखाई दिए। उनकी टांगों पर प्लास्टर बंधा था और हाथों में हथकड़ियां लगी थीं। पुलिस ने इनको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था।

    गोली लगने के बाद से ही इनका इलाज चल रहा था। पुलिस ने पीजीआई से छुट्टी मिलने के बाद चारों आरोपियों का सुखपुरा चौक के पास बाजार में जुलूस निकाला। गांव काहनी की 22 साल की सपना ने करीब साढ़े 3 साल पहले गांव के ही रहने वाले सूरज के साथ घर वालों के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज कर ली थी, जिसके बाद ही दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी हो गई।

    जिसके कारण कई बार सूरज के परिवार से झगड़ा भी हुआ। गांव में लोगों के ताने सुनने के बाद सपना के भाई संजू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सपना व सूरज को मारने की साजिश रची। संजू ने कई बार कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ।

    बीती 19 नवंबर की देर रात दोस्तों के संग मिलकर संजू ने सपना की घर में घुसकर हत्या कर दी, जबकि उसके देवर साहिल के पेट में गोली मारी। वहीं, पुलिस ने मामले में मुठभेड़ के बाद संजू समेत 4 आरोपितों को काबू कर लिया था।