रोहतक में ऑनर किलिंग के आरोपियों का बाजार में निकाला जुलूस, संजू समेत चारों आरोपी लंगड़ाते दिखे

जागरण संवाददाता, रोहतक। पुलिस ने आनर किलिंग के चार आरोपितों की बाजार में परेड कराई। करीब 500 मीटर तक पुलिस ने आरोपितों को पैदल घुमाया। परेड के दौरान चारों लंगड़ाकर चलते दिखाई दिए। उनकी टांगों पर प्लास्टर बंधा था और हाथों में हथकड़ियां लगी थीं। पुलिस ने इनको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था।

गोली लगने के बाद से ही इनका इलाज चल रहा था। पुलिस ने पीजीआई से छुट्टी मिलने के बाद चारों आरोपियों का सुखपुरा चौक के पास बाजार में जुलूस निकाला। गांव काहनी की 22 साल की सपना ने करीब साढ़े 3 साल पहले गांव के ही रहने वाले सूरज के साथ घर वालों के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज कर ली थी, जिसके बाद ही दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी हो गई।

जिसके कारण कई बार सूरज के परिवार से झगड़ा भी हुआ। गांव में लोगों के ताने सुनने के बाद सपना के भाई संजू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सपना व सूरज को मारने की साजिश रची। संजू ने कई बार कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ।