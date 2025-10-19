मगन आत्महत्या मामले में आरोपी पत्नी को हाईकोर्ट से मिली जमानत, पति को सुसाइड करने के लिए किया था मजबूर

जागरण संवाददाता, रोहतक। मगन सुहाग आत्महत्या मामले में आरोपित दिव्या की जमानत याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें दिव्या के वकील की तरफ से रखी दलीलों के आधार पर जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जमानत के लिए दिव्या ने मृतक मगन पर ही पैसे कमाने के लिए दबाव डालने व काम न करने पर उसे व उसके बेटे को मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। गांव डोभ निवासी मगन सुहाग ने 18 जून को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

मरने से पहले मगन ने वीडियो बनाकर अपनी मौत के लिए पत्नी दिव्या व महाराष्ट्र पुलिस के सिपाही दीपक को जिम्मेदार ठहराया था। इस मामले में दिव्या की जमानत याचिका पर रोहतक एडिशनल सेशन कोर्ट में 4, 8, 9, 11 व 19 सितंबर को सुनवाई हुई, जिसमें याचिका को खारिज कर दिया गया था।