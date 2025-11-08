Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा के रोहतक में अनूठी शादी, हेलिकॉप्टर से हुई दुल्हन की विदाई

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 03:36 PM (IST)

    रोहतक के सीसर खास गांव में जितेन्द्र राठी की बेटी हैप्पी की शादी सांघी गांव के नवीन कुमार से हो रही है। दुल्हन हैप्पी एयर होस्टेस हैं और दूल्हा नवीन व्यवसायी हैं। उनकी इच्छा थी कि बारात हेलीकॉप्टर से जाए। हेलीकॉप्टर सीसर गांव के सत्या कॉलेज में उतरेगा, जहाँ से दुल्हन को विदा किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, रोहतक। रोहतक के गांव सीसर खास में जितेन्द्र राठी ने अपनी बेटी हैप्पी का विवाह गांव सांघी निवासी नवीन कुमार के साथ तय किया हुआ है। हैप्पी दिल्ली में एयर होस्टेस है।

    उनकी पति सांघी गांव निवासी नवीन दिल्ली व गुरुग्राम में बिजनेस करते हैं। नवीन व हैप्पी की तमन्ना थी कि उनकी बारात हेलीकाप्टर से रवाना हो।

    हैप्पी के पिता जितेंद्र राठी ने बताया कि हेलीकाप्टर ढाई से तीन बजे के बीच गांव सीसर में पहुंचेगा और लगभग एक घंटा रुकने के बाद वापिस लगभग 4 बजे उड़ान भरेगा।

    गांव में स्थित सत्या कालेज में हेलीकाप्टर के उतरने के लिए हैलीपेड बनाया गया है। बारात पहले ही आ चुकी है। दूल्हा बारात के साथ ही आया था। शादी की सभी रस्म निभाने के बाद दुल्हन को लेकर गांव सांघी के लिए उड़ान भरेगा। हेलीकाप्टर गुड़गांव से सीसर खास गांव में पहुंचेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें