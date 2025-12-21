Haryana Weather: रोहतक में साफ रहेगा मौसम, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस; जानें कितना रहेगा AQI

जागरण संवाददाता, रोहतक। रोहतक में सूर्य अस्त शाम 5:30 बजे और सूर्य उदय सुबह 7:12 बजे होगा।

न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आसमान साफ रहेगा व धूप खिलेगी।

रोहतक में एक्यूआइ 321 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर जिससे स्थिति स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेय है।



रोहतक मंडी भाव