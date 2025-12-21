Haryana Weather: रोहतक में साफ रहेगा मौसम, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस; जानें कितना रहेगा AQI
रोहतक में आज मौसम साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 20.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 321 ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रोहतक। रोहतक में सूर्य अस्त शाम 5:30 बजे और सूर्य उदय सुबह 7:12 बजे होगा।
न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आसमान साफ रहेगा व धूप खिलेगी।
रोहतक में एक्यूआइ 321 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर जिससे स्थिति स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेय है।
रोहतक मंडी भाव
|वस्तु का नाम
|थोक भाव (रुपये में)
|इकाई (Unit)
|ब्रांडेड खल
|1950 - 2250
|प्रति बोरी
|चीनी
|4300 - 4358
|प्रति क्विंटल
|मैदा
|3600 - 3800
|प्रति क्विंटल
|आटा
|3400 - 3500
|प्रति क्विंटल
|बेसन
|9000 - 9500
|प्रति क्विंटल
|बिनौला
|4850 - 5300
|प्रति क्विंटल
|सरसों खल
|2450
|प्रति क्विंटल
|गेहूं (MP)
|3250 - 3500
|प्रति क्विंटल
|चना साबुत (सुपर)
|7500 - 8000
|प्रति क्विंटल
|चना दाल
|6800 - 7500
|प्रति क्विंटल
