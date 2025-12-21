Language
    Haryana Weather: रोहतक में साफ रहेगा मौसम, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस; जानें कितना रहेगा AQI

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 08:09 AM (IST)

    रोहतक में आज मौसम साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 20.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 321 ह ...और पढ़ें

    रोहतक में आज का मौसम साफ रहेगा और धूप खिलेगी (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, रोहतक। रोहतक में सूर्य अस्त शाम 5:30 बजे और सूर्य उदय सुबह 7:12 बजे होगा।

    न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आसमान साफ रहेगा व धूप खिलेगी।

    रोहतक में एक्यूआइ 321 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर जिससे स्थिति स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेय है।

    रोहतक मंडी भाव

    वस्तु का नाम थोक भाव (रुपये में) इकाई (Unit)
    ब्रांडेड खल 1950 - 2250 प्रति बोरी
    चीनी 4300 - 4358 प्रति क्विंटल
    मैदा 3600 - 3800 प्रति क्विंटल
    आटा 3400 - 3500 प्रति क्विंटल
    बेसन 9000 - 9500 प्रति क्विंटल
    बिनौला 4850 - 5300 प्रति क्विंटल
    सरसों खल 2450 प्रति क्विंटल
    गेहूं (MP) 3250 - 3500 प्रति क्विंटल
    चना साबुत (सुपर) 7500 - 8000 प्रति क्विंटल
    चना दाल 6800 - 7500 प्रति क्विंटल
