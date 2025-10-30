Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोहतक में गोतस्करी करते एक आरोपी काबू, दो बैल भी बरामद

    By Rattan Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 05:18 AM (IST)

    रोहतक में गोतस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गो रक्षा दल की सूचना पर हिसार रोड बाईपास के पास एक पिकअप गाड़ी को रोका गया, जिसमें दो बैल बरामद हुए। आरोपी रमेश के खिलाफ गोवंश संरक्षण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गोतस्करी करते एक आरोपी काबू। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, रोहतक। हरियाणा में गोतस्करी के खिलाफ सख्ती जारी है। थाना शिवाजी कालोनी पुलिस ने हरियाणा गोवंश एवं गोवर्धन संरक्षण अधिनियम, 2015 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गो रक्षा दल, रोहतक के सदस्य मोहित निवासी डेयरी मोहल्ला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसे सूचना मिली कि हिसार की ओर से एक पिकअप गाड़ी में बैल भरकर लाई जा रही है। सूचना मिलते ही मोहित अपने साथियों रविंद्र सिंह और विजय के साथ हिसार रोड बाईपास, गांव पहरावर के पास पहुंचा। थोड़ी देर बाद सफेद रंग की पिकअप दिखाई दी।

    टीम ने हाथ का इशारा कर वाहन को रुकवाया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें दो बैल पाए गए। पूछताछ में चालक ने अपना नाम रमेश निवासी घरोला, दिल्ली बताया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर भेजते हुए वाहन को कब्जे में ले लिया। आरोपी के खिलाफ थाना शिवाजी कॉलोनी में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।