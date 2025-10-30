रोहतक में गोतस्करी करते एक आरोपी काबू, दो बैल भी बरामद

जागरण संवाददाता, रोहतक। हरियाणा में गोतस्करी के खिलाफ सख्ती जारी है। थाना शिवाजी कालोनी पुलिस ने हरियाणा गोवंश एवं गोवर्धन संरक्षण अधिनियम, 2015 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है।

गो रक्षा दल, रोहतक के सदस्य मोहित निवासी डेयरी मोहल्ला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसे सूचना मिली कि हिसार की ओर से एक पिकअप गाड़ी में बैल भरकर लाई जा रही है। सूचना मिलते ही मोहित अपने साथियों रविंद्र सिंह और विजय के साथ हिसार रोड बाईपास, गांव पहरावर के पास पहुंचा। थोड़ी देर बाद सफेद रंग की पिकअप दिखाई दी।