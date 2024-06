Haryana News: 'सत्ता पक्ष के पास भले ही संख्या बल हो, लेकिन जनता ने हमें...', संसद पहुंचने पर बोले दीपेंद्र हुड्डा

उन्होंने कहा कि आज सत्ता पक्ष के पास भले ही संख्या बल हो, लेकिन जनता ने हमें नैतिक ताकत दी है और हम लड़ाई लड़ेंगे। देश की जनता गवाही दे सकती है कि कैसे पिछले 10 वर्षों से संविधान को खत्म करने की साजिश रची गयी। 400 पार का नारा और कैसे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

#WATCH | Congress MP Deepender Singh Hooda says, "The people of India have worked to save the constitution of the country and have worked to save the democracy of India. They have worked to strengthen the democracy of India and bring balance to democracy and politics of India.… pic.twitter.com/Fn11gsIDJV— ANI (@ANI) June 24, 2024