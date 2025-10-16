Language
    'हमारा भाई कमजोर नही...', विनेश फोगाट को देखते ही फूट-फूटकर रोने लगीं ASI संदीप लाठर के बहनें

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 02:08 PM (IST)

    हरियाणा सरकार एएसआई संदीप लाठर की पत्नी को नौकरी देगी। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक संतप्त परिवार से मिलने के बाद यह घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बच्चों की शिक्षा का भी ध्यान रखने का आश्वासन दिया है। संदीप लाठर की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने उकसाने का मामला दर्ज किया है। लाठर ने अपने सुसाइड नोट में आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिन्होंने बाद में आत्महत्या कर ली थी।

    पूर्व सीएम मनोहर लाल ने की परिजनों से मुलाकात (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, रोहतक। हरियाणा पुलिस में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर तैनात संदीप कुमार लाठर की मौत मामले में गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शोकाकुल परिवार से मिलने के बाद कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उनकी पत्नी को नौकरी देने और उनके बच्चों की पढ़ाई का भी ध्यान रखने का आश्वासन दिया है। उन्होंने महानिरीक्षक पूरन कुमार और उसके एक हफ्ते बाद संदीप कुमार की कथित आत्महत्याओं को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा,

    मैं दोनों परिवारों और समाज के लोगों से अपील करता हूं कि इस मुद्दे को समुदाय या जाति का मामला न बनाएं, और न ही इस पर किसी तरह की राजनीति होने दें।- मनोहर लाल, हरियाणा पूर्व सीएम

    आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मामला दर्ज

    हरियाणा पुलिस ने संदीप कुमार लाठर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में केस दर्ज किया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। रोहतक में साइबर सेल में तैनात संदीप कुमार ने मंगलवार को कथित तौर पर खुद को गोली मार ली थी। उन्होंने एक 'लास्ट नोट' छोड़ा था।

    इस नोट में दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। पूरन कुमार भी उसी जिले में कार्यरत थे। छह मिनट के वीडियो में वह पूरन कुमार की पत्नी और हरियाणा की वरिष्ठ नौकरशाह अमनीत कुमार का भी जिक्र करते हैं। आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाते हुए एफआईआर बुधवार को संदीप कुमार की पत्नी की शिकायत पर दर्ज की गई थी।

    पूरन कुमार ने किया सुसाइड

    छह मिनट के वीडियो और सुसाइड नोट में, संदीप कुमार ने आरोप लगाया कि पूरन कुमार ने "पारिवारिक अपमान से बचने के लिए" आत्महत्या कर ली और उनके परिवार की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। 52 साल के पूरन कुमार, जो हाल ही में रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में महानिरीक्षक के पद पर तैनात हुए थे, अपने चंडीगढ़ स्थित आवास पर गोली लगने से घायल अवस्था में पाए गए। उनका अंतिम संस्कार बुधवार को चंडीगढ़ में हुआ।