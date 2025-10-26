Haryana News: रंगोली में गलत नक्शा देखकर राज्यपाल ने खुद किया सुधार, कहा- 'भारत का मानचित्र हमारी पहचान'

जागरण संवाददाता, रोहतक। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरावड़ में शनिवार को राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष अपनी पत्नी मित्रा घोष के साथ पहुंचे। इस दौरान स्कूल के स्वागत द्वार पर बनी रंगोली में भारत का नक्शा गलत बना देखकर राज्यपाल ने खुद ठीक किया और बताया कि बंगाल का क्षेत्र अंदर से होकर बनता है। उन्होंने कहा कि भारत का मानचित्र हमारी पहचान है।

करीब सवा घंटे तक चले इस दौरे दौरान राज्यपाल ने स्कूल में शिक्षा के साथ विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने प्राथमिक कक्षाओं में जाकर बच्चों से बातचीत की, उनकी नोटबुक देखी और पढ़ाई के स्तर का आकलन किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों से कहा कि शिक्षा के साथ बच्चों के स्वास्थ्य और स्वच्छता पर भी समान ध्यान देना चाहिए।