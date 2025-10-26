Haryana News: रंगोली में गलत नक्शा देखकर राज्यपाल ने खुद किया सुधार, कहा- 'भारत का मानचित्र हमारी पहचान'
हरियाणा के राज्यपाल बंडारू प्रो. असीम कुमार घोष ने रंगोली में बने भारत के गलत मानचित्र को सुधारा। उन्होंने कहा कि भारत का मानचित्र हमारी पहचान है और इसे सही रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। राज्यपाल ने स्वयं रंगोली में सुधार किया और देश की एकता और अखंडता पर जोर दिया। उन्होंने सभी से मानचित्र का सम्मान करने का आग्रह किया।
जागरण संवाददाता, रोहतक। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरावड़ में शनिवार को राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष अपनी पत्नी मित्रा घोष के साथ पहुंचे। इस दौरान स्कूल के स्वागत द्वार पर बनी रंगोली में भारत का नक्शा गलत बना देखकर राज्यपाल ने खुद ठीक किया और बताया कि बंगाल का क्षेत्र अंदर से होकर बनता है। उन्होंने कहा कि भारत का मानचित्र हमारी पहचान है।
करीब सवा घंटे तक चले इस दौरे दौरान राज्यपाल ने स्कूल में शिक्षा के साथ विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने प्राथमिक कक्षाओं में जाकर बच्चों से बातचीत की, उनकी नोटबुक देखी और पढ़ाई के स्तर का आकलन किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों से कहा कि शिक्षा के साथ बच्चों के स्वास्थ्य और स्वच्छता पर भी समान ध्यान देना चाहिए।
इतना ही नहीं उन्होंने निर्देश दिए कि अभिभावकों को पीटीएम के माध्यम से बच्चों के पोषण के प्रति जागरूक किया जाए। राज्यपाल ने स्कूल परिसर की साफ सफाई की जांच करते हुए वाटर कूलर से खुद पानी पीकर उसकी गुणवत्ता परखी और शौचालयों का निरीक्षण किया। इसके बाद वह स्कूल की लाइब्रेरी, साइंस लैब और किचन पहुंचे। किचन में उन्होंने मिड डे मील की गुणवत्ता जांची। राज्यपाल ने खुद हलवा चखा जबकि उनकी पत्नी मित्रा घोष ने कढ़ी-चावल चखा। दोनों मिड डे मील भोजन से संतुष्ट नजर आए। स्कूल निरीक्षण के दौरान प्रो.असीम घोष ने कहा कि हरियाणा खेलों के क्षेत्र में देश में पहले नंबर पर है, लेकिन स्कूल में खेल का मैदान न होने पर उन्होंने चिंता जताई।
