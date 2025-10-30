'मां का दूध पिया है तो सामने आओ', हरियाणा DGP ओपी सिंह की गैंगस्टरों को खुली चुनौती

Language
    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 11:41 AM (IST)

    हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने रोहतक जिले का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि पुलिस की एक ही जाति है, खाकी, और उन्हें निष्पक्ष रहना चाहिए। डीजीपी ने गैंगस्टरों को खुली चुनौती दी और कहा कि अपराधियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषा का प्रयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

    हरियाणा कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह (File Photo)

    जागरण संवाददाता, रोहतक। हरियाणा पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने बुधवार को जिला रोहतक का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद कहा कि पुलिस की कोई जाति नहीं होती, पुलिस की एक ही जाति है खाकी। उन्होंने जोर दिया कि पुलिस को निष्पक्ष और संवेदनशील तरीके से कार्य करना चाहिए।

    'पुलिस को अपनी सुरक्षा की पूरी छूट'

    डीजीपी ने कहा कि शिकायतकर्ता और पुलिस दोनों को संयम से काम लेना चाहिए। झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

    उन्होंने निर्देश दिया कि जब तक कोई अपराधी पुलिस पर बल प्रयोग न करे, पुलिस भी बल का प्रयोग न करें, लेकिन यदि अपराधी हमला करता है, तो पुलिस को अपनी सुरक्षा के लिए पूरी छूट है। उन्होंने गैंगस्टर को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर मां का दूध पिया है तो सामने आओ।

    'अपराधियों से डर का कोई माहौल नहीं'

    अभी ये बदमाश भागते घूम रहे हैं, कभी सामने नहीं आते। डीजीपी ने कहा कि हरियाणा में गैंगस्टर या अपराधियों से डर का कोई माहौल नहीं है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ या अभद्र भाषा का प्रयोग करने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। डीजीपी ने अपराध, कानून एवं व्यवस्था, और अन्य मामलों की समीक्षा की और अधिकारियों को जनता को बेहतर सुविधा देने के निर्देश दिए।