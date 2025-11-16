Language
    एएसआई संदीप लाठर सुसाइड केस: CM सैनी ने पत्नी संतोष देवी को शिक्षक की नौकरी देने का दिया आश्वासन

    By Manoj Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 02:05 PM (IST)

    रोहतक में एएसआई संदीप लाठर आत्महत्या मामले में, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने परिवार को निष्पक्ष जांच और एएसआई की पत्नी संतोष देवी को शिक्षक की नौकरी देने का आश्वासन दिया है। परिवार ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने का समय मांगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    हरियाणा: एएसआई संदीप लाठर मामले में सीएम का बड़ा आश्वासन।

    जागरण संवाददाता, रोहतक। एएसआई संदीप लाठर सुसाइड केस में परिवार सीएम नायब सैनी से मिला। सीएम ने आश्वासन दिया कि एएसआई की पत्नी संतोष देवी को शिक्षक की नौकरी दी जाएगी। साथ ही मामले में निष्पक्ष जांच होने की बात भी सीएम ने कही है। यह जानकारी संदीप के ममेरे भाई संजय देशवाल ने दी है।

    वहीं, इस मामले में लाठर खाप पंचायत करने की योजना बना रही है, लेकिन अभी पंचायत करने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। परिवार ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने का समय भी मांगा है।

    एएसआई संदीप लाठर ने 14 अक्टूबर को गांव लाढौत से धामड़ रोड पर अपने मामा के खेतों में बने कोठड़े की छत पर जाकर सर्विस रिवाल्वर से गोली मारकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले संदीप लाठर ने एक वीडियो रिकार्ड किया। चार पेज का एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें आईपीएस वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए है।

    एएसआई संदीप लाठर ने 14 अक्टूबर को गांव लाढौत से धामड़ रोड पर अपने मामा के खेतों में बने कोठड़े की छत पर जाकर सर्विस रिवाल्वर से गोली मारकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले संदीप लाठर ने एक वीडियो रिकार्ड किया। चार पेज का एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें आईपीएस वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए है।

    पुलिस की तरफ से डीएसपी के नेतृत्व में एक एसआइटी गठित करके जांच करवाई जा रही है। एसआइटी की जांच को लेकर ही परिवार के लोगों ने एसपी से मिलकर अपनी बात रखी थी। बात करने के बाद परिवार के लोग संतुष्ट नजर आए थे। अब सीएम से मिलने के बाद परिवार के लोग संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं।