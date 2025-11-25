Language
    रोहतक में तीस गज की जमीन के लिए पोते ने की दादा की बेरहमी से हत्या, कई दिनों से चल रहा था विवाद

    By Manoj Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:42 PM (IST)

    रोहतक में तीस गज जमीन के लिए एक पोते ने अपने दादा की निर्मम हत्या कर दी। यह विवाद कई दिनों से चल रहा था। पुलिस ने आरोपी पोते को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं।

    रोहतक में 30 गज की जमीन के लिए दादा ने की बेरहमी से हत्या (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव ईस्माइला 11बी में जमीनी बंटवारे में 70 वर्षीय बुजुर्ग सतबीर की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपित पौत्र कपिल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सोमवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजन के हवाले कर दिया है।

    पुलिस आरोपित कपिल को मंगलवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने का प्रयास करेगी। हत्या में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाएगी। पुलिस के अनुसार गांव ईस्माइला 11बी निवासी बुजुर्ग सतबीर (70) के दो बेटे हैं। उनका बेटा बिजेंद्र मां-बाप से अलग रहता है। जबकि दोनों दंपति अपने दूसरे बेटे के साथ रहते है।

    ऐसे में दंपति ने अपने हिस्से की जमीन रखी हुई थी। बिजेंद्र का परिवार दंपति के हिस्से में से भी जमीन मांग रहा था। उसी को लेकर परिवार के बीच कई दिन से विवाद चल रहा था।

    इस में पौत्र कपिल ने अपने दादा की हत्या कर दी थी। घटना की सूचना मिलने के बाद सांपला थाना पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। सांपला थाना प्रभारी बिजेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपित पौत्र कपिल को गिरफ्तार किया है। आरोपित को मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा।