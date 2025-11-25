रोहतक में तीस गज की जमीन के लिए पोते ने की दादा की बेरहमी से हत्या, कई दिनों से चल रहा था विवाद

जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव ईस्माइला 11बी में जमीनी बंटवारे में 70 वर्षीय बुजुर्ग सतबीर की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपित पौत्र कपिल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सोमवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजन के हवाले कर दिया है।

पुलिस आरोपित कपिल को मंगलवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने का प्रयास करेगी। हत्या में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाएगी। पुलिस के अनुसार गांव ईस्माइला 11बी निवासी बुजुर्ग सतबीर (70) के दो बेटे हैं। उनका बेटा बिजेंद्र मां-बाप से अलग रहता है। जबकि दोनों दंपति अपने दूसरे बेटे के साथ रहते है।