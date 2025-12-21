रोहतक में GPS रेकी से हुआ खूनी खेल, रिटौली-भाऊ के बीच गैंगवार; CCTV से खुला वारदात का राज

जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव रिटौली में हुई भाऊ और सन्नी रिटौलिया के बीच गैंगवार में पुलिस की जांच में नया एंगल भी सामने आया है। सूत्रों की मानें तो भाऊ गैंग पिछले एक सप्ताह से तो सन्नी रिटौली की रैकी की थी। यही नहीं फार्च्यूनर गाड़ी के अंदर भी जीपीएस लगाया हुआ था। ताकि गैंग के लोगों को रेकी कर सन्नी तक पहुंचने में आसानी हो।

वहीं बताया जा रहा है कि भाऊ गैंग ने हरियाणा ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के शूटर को भी शामिल किया हुआ है। वारदात को अंजाम देने के लिए जिस गाड़ी का प्रयोग किया गया है वो भी रेंट पर लगी गई थी।

रोहतक पुलिस की टीम ने बेरी से गाड़ी को बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस की टीम अब गाड़ी के जीपीएस सिस्टम को चैक करने में लगी हुई है। ताकि ये पता सके कि गाड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले कहां-कहां पर गई है।

क्या इस गाड़ी को गैंग के लोगों ने अन्य किसी काम के लिए भी प्रयोग किया है। वहीं पुलिस ने ठेके के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों समेत अन्य कैमरों की फुटेज को कब्जे में ले लिया है। इनके आधार पर बदमाशों की पहचान हो चुकी है। ये तीनों दादरी, जींद और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सूत्रों की मानें तो हिमांशु गैंग ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए एक उत्तर प्रदेश के बदमाश को शामिल कर अंजाम दिलाया था, ताकि वारदात ठीक से सिरे चढ़ सके। वहीं पुलिस की टीमें अब मामले में बदमाशों तक पहुंचने के प्रयास में लगी हुई है।



एसपी सुरेंद्र भौरिया का कहना है कि शराब ठेके पर करीब 40 फायर किए गए गए है। रोहित के खिलाफ 12 केस दर्ज हैं। मृतक दीपांशु के खिलाफ भी एक केस दर्ज था। दीपांशु का झज्जर के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया है।