    हादसों का रविवार... धुंध के कारण रोहतक में आपस में भिड़ीं 40 गाड़ियां, कैथल और हिसार में भी हुए एक्सीडेंट

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 02:40 PM (IST)

    हरियाणा के महम क्षेत्र में 152डी पर धुंध के कारण एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक ट्रक और कार की टक्कर में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। धुंध ...और पढ़ें

    महम के पास से गुजर रहे 152डी पर धुंध के कारण हुआ बड़ा सड़क हादसा (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, हिसार/पानीपत। हरियाणा में रविवार सुबह घने कोहरे ने जनजीवन और यातायात व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया।

    प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दृश्यता 5 से 10 मीटर तक सिमट गई, जबकि कुछ क्षेत्रों में यह इससे भी कम रही। कम दृश्यता के चलते विभिन्न जिलों में सड़क हादसे हुए, जिनमें 50 से अधिक वाहन आपस में टकरा गए।

    रोहतक जिले में हुए हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। घटना के अनुसार महम क्षेत्र में 152-डी कट पर ट्रक और कार की टक्कर हो गई।

    टक्कर इतनी तेज थी कि इसके बाद उसी मार्ग पर चल रहे करीब 35 से 40 अन्य वाहन भी एक-दूसरे से भिड़ गए। इस हादसे में कार सवार दो लोगों की मौत होने की सूचना है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कैथल में एनएच 152डी से ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है।

    इसके अलावा चरखीदादरी में कालियावास मोड़ के पास घने कोहरे के कारण स्कूल बस और रोडवेज बस में टक्कर हुई है। हादसे में स्कूल बस में सवार 11वीं की छात्रा इशिका की मौत हो गई।

    26 विद्यार्थी और चार टीचर को भी गंभीर चोट लगी हैं। रोडवेज बस की सवारियां भी चोटिल हुई हैं। चरखी दादरी के आर्यन स्कूल की बस झज्जर के एक पिकनिक स्पाट पर बच्चों का टूर लेकर जा रही थी।

    वहीं, हिसार में बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जहां कई टक्करों के बावजूद 100 से अधिक यात्रियों की जान बच गई। हिसार में नेशनल हाईवे-52 पर धिकताना मोड़ के पास सुबह करीब 8 बजे घने कोहरे के कारण यातायात अचानक बाधित हो गया।

    कैथल रोडवेज डिपो की सवारियों से भरी एक बस आगे चल रहे डंपर से टकरा गई। इसके बाद पीछे से आ रही हरियाणा रोडवेज की दूसरी बस एक अाल्टो कार से जा भिड़ी। इसी दौरान एक बाइक सवार युवक भी इन वाहनों की चपेट में आ गया।

    कुल पांच वाहनों की टक्कर में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि बसों में सवार 100 से अधिक यात्रियों को कोई गंभीर चोट नहीं आई। घायल बाइक सवार को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    झज्जर-रेवाड़ी रोड पर कुलाना चौक के समीप भी घने कोहरे के कारण दो बसें आपस में टकरा गईं। हादसे में बसों में सवार कई यात्रियों को मामूली चोटें आईं, जबकि एक बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।

    रोहतक जिले के महम क्षेत्र में 152-डी कट पर ट्रक और कार की टक्कर के बाद हालात और बिगड़ गए। टक्कर के बाद वहां करीब 35 से 40 अन्य वाहन भी आपस में भिड़ गए। इस हादसे में कार सवार दो लोगों की मौत होने की सूचना है।

    कोहरे का असर हवाई सेवाओं पर भी साफ दिखाई दिया। धुंध के चलते हिसार-दिल्ली फ्लाइट को रद कर दिया गया। मौसम विभाग ने पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, सोनीपत, रोहतक, अंबाला, भिवानी और झज्जर सहित 11 जिलों में गहरी धुंध का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने, धीमी गति से वाहन चलाने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।