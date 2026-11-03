तालाबों से भरेगी ग्राम पंचायतों की तिजोरी, पानी के दोबारा इस्तेमाल से होगा मछली पालन; रोहतक के गांवों में बंपर कमाई का प्लान

जागरण संवाददाता, रोहतक। गांवों में स्वच्छता व्यवस्था सुधारने के साथ ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए तालाबों के पानी का दोबारा उपयोग और मछली पालन शुरू कराने की योजना बनाई जा रही है।

ग्रे-वाटर मैनेजमेंट के तहत तैयार किए जा रहे तालाबों को आय का साधन बनाने पर जोर रहेगा। साथ ही गांवों के युवाओं को स्वच्छता अभियान से जोड़कर सफाई और कचरा प्रबंधन में उनकी भागीदारी बढ़ाई जाएगी।

राज्य स्तरीय टास्क फोर्स, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, हरियाणा के वाइस चेयरमैन रविन्द्र जागलान ने सोमवार को जिला विकास भवन में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए।

युवाओं के समूह बनाकर करेंगे प्रेरित

रविन्द्र जागलान ने कहा कि ग्रामीण स्वच्छता केवल सरकारी विभागों और ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी नहीं है। इसे जनभागीदारी से जोड़ना जरूरी है।

प्रत्येक गांव में युवाओं के समूह चिह्नित कर उन्हें स्वच्छता गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाए। इससे सफाई, कचरा प्रबंधन और जागरूकता अभियान को गति मिलेगी। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने को कहा।