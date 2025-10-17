हरियाणा में बदमाशों के हौसले बुलंद! रोहतक में शराब ठेके पर फायरिंग; फोन कर ठेकेदार से मांगी रंगदारी

जागरण संवाददाता, रोहतक/महम। महम के गांव भैणी सुरजन में शराब ठेके के सेल्समैन मनोज को गांव भैणी सुरजन निवासी मनीष ने बुधवार शाम करीब सात बजे दो गोली मार दी। मनोज पीजीआइ में उपचाराधीन है। एक गोली हाथ में व एक पेट में लगी हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शराब ठेकेदार ने आरोप लगाया है कि उसे सैमाण निवासी सुमित उर्फ छोटा ने फोन कर धमकी देकर मंथली की मांग की है। ठेकेदार का आरोप सुमित के साथ उसका पूर्व का साझेदार भी मिला हुआ है। उसी ने सेल्समैन को गोली मारी है। महम थाना पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है।

शराब ठेकेदार सुखपुरा चौक स्थित राजीव कालोनी निवासी अंशुल ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसने ग्लोबल श्री श्याम वाइंस के ठेके ले रखे हैं। उसके ठेके गांव सैमान व भैणी सुरजन तहसील महम में है। इन ठेकों के कारोबार में गांव भैणी सुरजन निवासी मनीष भी साझेदार था, उसने मनीष के साथ पैसों के लेन-देन को लेकर इन ठेकों की साझेदारी तोड़ ली। इस साझेदारी के टूटने के कारण मनीष उसे रंजिश रखने लग गया।

इस रंजिश को लेकर मनीष ने सुमित उर्फ छोटा से उसके पास फोन करवाया। सुमित ने फोन पर मंथली मांगी और जाने से मारने की धमकी दी । 15 अक्टूबर को सेल्समैन मनोज ठेके पर था। मनीष अपने भाई विकास व अन्य दो अन्य व्यक्तियों के साथ ठेके पर आया।

मनीष के साथ दो व्यक्ति बाइक पर सवार होकर आए और मनीष का भाई विकास पहले से ही ठेके पर रैकी कर रहा था। उन्होंने सेल्समैन मनोज पर जान से मारने की नियत से ताबड़-तोड़ गोलियां चला दी। गोली लगने से सेल्समैन मनोज घायल हो गया।

पुलिस के मुताबिक गांव सैमाण निवासी सुमित उर्फ छोटा यह गैंगस्टर विकास उर्फ मटरी के सगे चाचा का लडका है। यह करीब 10 महीने पहले जिला कारागार हिसार से जमानत पर आया था। सुमित उर्फ छोटा उर्फ ढिल्ला निवासी गांव सैमाण पर 14 मुकदमें दर्ज हैं, जो हत्या, लूट, छीना-झपटी, लड़ाई-झगड़ा के है। 20 मई 2025 को महम-गोहाना रोड पर नजदीक नया बस स्टैंडमहम पर स्थित शराब ठेके पर भी फायरिंग करवाई थी।