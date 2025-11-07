रोहतक में बाप-बेटे की गोली मारकर हत्या, वारदात के तीन घंटे बाद पुलिस से आरोपियों की मुठभेड़; दो को लगी गोली

जागरण संवाददाता, रोहतक। जिले के गांव बलियाना में शुक्रवार दोपहर रंजिश के चलते बाप-बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने वारदात के तीन घंटे बाद सोनीपत जिले के खरखौदा क्षेत्र से दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। घटना दो वर्ष पुराने दुकानदार हत्या मामले से जुड़ी बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार गांव निवासी धर्मवीर उर्फ पिल्लू (58) घर पर थे, जबकि उनका बेटा दीपक उर्फ टीनू (22) पड़ोस में ही गांव के चौकीदार की बैठक में गया था। दोपहर करीब तीन बजे एक कार में सवार पांच युवक गांव पहुंचे। इनमें से तीन युवक धर्मवीर के घर में घुसे और उन पर गोलियां चलाईं। थोड़ी देर बाद दीपक को भी चौकीदार के घर में घुसकर उन्हीं युवकों ने गोली मार दी।

दोनों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मामले की रंजिश दो साल पहले गांव में ही हुए दुकानदार जगबीर हत्याकांड से जुड़ी सामने आई है। उस हत्याकांड में धर्मवीर का बड़ा बेटा सागर मुख्य आरोपी है और वह इस समय जेल में बंद है।

दूसरी ओर पुलिस ने वारदात की सूचना मिलने के बाद आरोपितों के पीछे टीम लगा दी थी। रोहतक पुलिस को आरोपितों के सोनीपत क्षेत्र में जाने का पता चला तो उन्होंने सोनीपत पुलिस को अलर्ट किया। इसके बाद सोनीपत पुलिस की एक टीम ने झरोठी टोल के पास आरोपितों की कार रोकने का प्रयास किया।

पुलिस के अनुसार कार सवार दो युवकों ने टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों युवकों को टांग में गोली लगी। दोनों की पहचान बलियाना गांव के निवासी सन्नी (19) और हिमांशु (19) के रूप में हुई है। हिमांशु के दोनों पांव में एक-एक गोली लगी है। तीन अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है।