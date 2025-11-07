Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोहतक में बाप-बेटे की गोली मारकर हत्या, वारदात के तीन घंटे बाद पुलिस से आरोपियों की मुठभेड़; दो को लगी गोली

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 11:56 PM (IST)

    रोहतक के बलियाना गांव में पुरानी रंजिश के चलते बाप-बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना दो साल पहले हुए एक दुकानदार की हत्या से जुड़ी है, जिसमें मृतक का बड़ा बेटा आरोपी है और जेल में बंद है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    रोहतक में बाप-बेटे की गोली मारकर हत्या। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, रोहतक। जिले के गांव बलियाना में शुक्रवार दोपहर रंजिश के चलते बाप-बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने वारदात के तीन घंटे बाद सोनीपत जिले के खरखौदा क्षेत्र से दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। घटना दो वर्ष पुराने दुकानदार हत्या मामले से जुड़ी बताई जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार गांव निवासी धर्मवीर उर्फ पिल्लू (58) घर पर थे, जबकि उनका बेटा दीपक उर्फ टीनू (22) पड़ोस में ही गांव के चौकीदार की बैठक में गया था। दोपहर करीब तीन बजे एक कार में सवार पांच युवक गांव पहुंचे। इनमें से तीन युवक धर्मवीर के घर में घुसे और उन पर गोलियां चलाईं। थोड़ी देर बाद दीपक को भी चौकीदार के घर में घुसकर उन्हीं युवकों ने गोली मार दी।

    दोनों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मामले की रंजिश दो साल पहले गांव में ही हुए दुकानदार जगबीर हत्याकांड से जुड़ी सामने आई है। उस हत्याकांड में धर्मवीर का बड़ा बेटा सागर मुख्य आरोपी है और वह इस समय जेल में बंद है।

    दूसरी ओर पुलिस ने वारदात की सूचना मिलने के बाद आरोपितों के पीछे टीम लगा दी थी। रोहतक पुलिस को आरोपितों के सोनीपत क्षेत्र में जाने का पता चला तो उन्होंने सोनीपत पुलिस को अलर्ट किया। इसके बाद सोनीपत पुलिस की एक टीम ने झरोठी टोल के पास आरोपितों की कार रोकने का प्रयास किया।

    पुलिस के अनुसार कार सवार दो युवकों ने टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों युवकों को टांग में गोली लगी। दोनों की पहचान बलियाना गांव के निवासी सन्नी (19) और हिमांशु (19) के रूप में हुई है। हिमांशु के दोनों पांव में एक-एक गोली लगी है। तीन अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है।

    हिमांशु बलियाना के जगबीर का भतीजा है। ग्रामीणों ने बताया कि धर्मवीर के तीन बच्चे थे। बड़ा बेटा सागर जेल में है। वहीं करीब चार माह पहले धर्मबीर की बड़ी बेटी ने प्रेम विवाह कर लिया था। तब धर्मबीर की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। अब परिवार में धर्मवीर और उसका छोटा बेटा दीपक ही बचे थे। दीपक रोहतक आइएमटी की एक फैक्टरी में काम करता था।