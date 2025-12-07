Language
    रोहतक: बाइक सवार पिता-पुत्री को ट्रक ने कुचला, क्षत-विक्षत मिले शव; हादसे के बाद चालक फरार

    By Manoj Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 12:15 AM (IST)

    रोहतक में किलोई-पोलंगी मार्ग पर एक दर्दनाक हादसे में ट्रक ने बाइक सवार पिता-पुत्री को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान ...और पढ़ें

    रोहतक: बाइक सवार पिता-पुत्री को ट्रक ने कुचला। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, रोहतक। किलोई-पोलंगी मार्ग पर ट्रक हाइवा ने बाइक सवार पिता-पुत्री को साइड मार दी। इस कारण पिता-पुत्री ट्रक के नीचे आ गए। दोनों के ऊपर से ट्रक के टायर निकल गए। बाप-बेटी के शव बुरी से कुचल गए और शव क्षत-विक्षत हो गए।

    हादसे के बाद आरोपित ट्रक का ड्राइवर मौके पर ट्रक छोड़ भाग गया। सदर थाना पुलिस ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। सोनीपत के गांव मौजपुर फरमाना के रहने वाले 52 वर्षीय जगदीप 6 बेटियों के पिता थे।

    शनिवार को वह अपनी 14 साल की बेटी दीक्षा के साथ सुबह करीब छह बजे घर से बाइक पर एक निजी अस्पताल में आने के लिए निकले थे। जब उनकी बाइक रोहतक में गांव किलोई-पोलंगी रोड पर पहुंची तो पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक आया ।

    ट्रक ने जगदीप की बाइक को पीछे से टक्कर मारी, जिससे उनकी बाइक ट्रक के नीचे घुस गई। इसके बाद ट्रक का पहिया दोनों के ऊपर से निकल गया, जिससे दोनों के शव के हिस्से अलग-अलग होकर बिखर गए।

    हादसे के वक्त मौके पर कोई नहीं था, इसलिए मौका देखकर ट्रक का ड्राइवर ट्रक वहीं छोड़कर भाग गया। इसके कुछ देर बाद जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने हादसे की सूचना पुलिस को दी।