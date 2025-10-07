'मर्डर में एक नहीं कई लोग शामिल...', हरियाणा में बास्केटबॉल खिलाड़ी दो भाइयों की हत्या मामले में SP से मिले परिजन

रोहतक के धामड़ गांव में दो बास्केटबॉल खिलाड़ियों की हत्या के मामले में परिजन एसपी से मिले। उन्होंने वंश के अलावा अन्य लोगों के शामिल होने की आशंका जताई और पुलिस की जांच पर असंतोष व्यक्त किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि उनके पोतों को शराब पिलाकर नहर में फेंका गया था। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच जारी है।

जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव धामड़ में भालौठ ब्रांच नहर में दो बास्केटबॉल खिलाड़ी चचेरे भाइयों की हत्या के मामले में स्वजन सोमवार को एसपी से मिले। स्वजन ने एसपी से मांग की है कि रिषभ और वंश की हत्या में वंश ही नहीं अन्य लोग भी शामिल है।

एसपी ने स्वजन को आश्वासन दिया है कि आरोपित पांच दिन के रिमांड पर है। पुलिस की टीम रिमांड के दौरान आरोपित से पूछताछ करने में लगी हुई है। हर एंगल पर जांच की जाएगी। हालांकि, रिषभ के दादा सतबीर का कहना है कि वो उन्हें किसी भी तरह से विश्वास नहीं है कि वंश ने अकेले ही उसके दोनों पोतों की हत्या की है।

हत्या के मामले में अन्य लोग भी शामिल है। वो पुलिस की अभी तक की कार्रवाई से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। बता दें कि गांव किलोई निवासी 15 वर्षीय रिषभ व 13 वर्षीय रौनक दोनों चचेरे भाई थे। दोनों भाई 29 सितंबर को करीब चार बजे दोनों भाई स्टेडियम के लिए निकले थे। देर रात तक घर नहीं लौटे तो उनकी अपने स्तर पर तलाश शुरू की।