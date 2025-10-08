IPS Puran Suicide: दो लाख मंथली और IG पूरन से मिलने की बात... शराब ठेकेदार ने पुलिस को सौंपी ऑडियो और CCTV फुटेज

जागरण संवाददाता, रोहतक। शराब ठेकेदार की ओर से तत्कालीन आइजीवाई पूरन कुमार के कार्यालय में तैनात सुशील कुमार के खिलाफ अर्बनएस्टेट में केस दर्ज करवाया गया है। उसने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह शहर में शराब ठेकेदारी करता है। उसे कुछ बदमाशों ने फिरौती के पैसे के लिए जान से मारने की धमकी दी है। जिस कारण उसे पुलिस सुरक्षा मिली है।

एक गैंग के कई साथियों ने शराब के ठेकों में हिस्सा डाला है। इस कारण उसे अब जान का खतरा बना रहता है। उसे जून महीने में पुलिस कर्मी सुशील कुमार ने फोन कर आइजीआफिस बुलाया था। जहां पर उसने उसे धमकी भरे लहजे में कहा कि यदि रोहतक में शराब का काम करना है तो आइजीवाई पूरन कुमार को मंथली देनी पड़ेगी। नहीं तो दूसरे बदमाशों और ठेकेदारों के साथ तुझ पर शराब तस्करी के मुकदमे दर्ज करवा देंगे। वह खुद को आइजी का खास आदमी बता रहा था।

पुलिसकर्मी ने शराब ठेकेदार को धमकाया था शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने सुशील कुमार को फोन पर लोकेशन भेजकर सेक्टर एक स्थित अपने आफिस बुला लिया। यहां आने के बाद पुलिस कर्मी सुशील कुमार ने उससे ढाई लाख की मंथली मांगी। उसने उसे बिजनेस में कंपीटीशन और बदमाशों से खतरे के बारे में बताया बावजूद इसके उसने पैसे देने का पूरा दबाव बनाया और कहा कि आइजीवाई पूरन कुमार पूरी सपोर्ट करेंगे।