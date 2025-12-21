Language
    कर्तव्य पथ पर दिखेगा हरियाणवी जोश, आठ NSS स्वयंसेवक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देंगे सलामी

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 09:13 AM (IST)

    गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा के आठ एनएसएस स्वयंसेवक कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी देंगे। इन स्वयंसेवकों का चयन हरियाणा के विभिन् ...और पढ़ें

    कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को सलामी देंगे प्रदेश के 8 स्वयंसेवक (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, रोहतक। गणतंत्र दिवस की परेड के लिए तैयारियां शुरु हो चुकी है। इसे लेकर देश भर से स्वयंसेवकों का चयन किया गया है।

    जो नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी देंगे। इसके लिए हरियाणा के विभिन्न विश्वविद्यालयों से 8 एनएसएस स्वयंसेवकों का चयन किया गया है।

    इस बार सबसे ज्यादा गुरुग्राम विश्वविद्यालय व गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय हिसार से दो- दो स्वयंसेवकों का चयन किया गया है। इसमें गुरुग्राम विश्वविद्यालय से गरिमा आहुजा और कीर्ति सिंह, चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से हिमानी, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय हिसार से मानसी और ईश्वर, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ से सुहेल दास, चौ. बंसी लाल विश्वविद्यालय भिवानी से जतिन, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से प्रीतेश का चयन किया गया है।

    गणतंत्र दिवस परेड शिविर में भाग लेना और कर्तव्य पथ पर कदमताल करना राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रत्येक स्वयंसेवक का सपना होता है। क्योंकि किसी भी स्वयंसेवक को केवल एक बार अपने जीवन में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का मौका मिलता है।

    इसके लिए स्वयंसेवकों को कड़ी चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कालेज स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर स्वयंसेवकों को प्रतिभाओं के अनुसार चयन किया जाता है। बता दें कि इस बार भी चितकारा विश्वविद्यालय पंजाब में 10 दिवसीय उतरी क्षेत्र पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर का आयोजन किया गया है।

    जिसमें हरियाणा के 32 एनएसएस स्वयंसेवकों ने भाग लिया। इनमें से परेड और सांस्कृतिक गतिविधियों के आधार पर हरियाणा के 8 एनएसएस स्वयंसेवकों का चयन किया गया है। जो अब राष्ट्रीय स्तरीय कैंप में भाग लेंगे।

    इसके लिए सभी स्वयंसेवकों को नई दिल्ली में एक महीने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं गणतंत्र दिवस पर स्वयंसेवकों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर मिलेगा।

    द्रोणाचार्य कालेज आफ इंजीनियरिंग, गुरुग्राम विश्वविद्यालय की छात्रा गरिमा आहूजा गणतंत्र दिवस समारोह में परेड में शामिल होने जा रही है। गरिमा ने बताया कि वह पिछले एक वर्ष से एनएसएस स्वयंसेवक के रूप में सेवाएं दे रही है।

    इसी के चलते उन्हें इसी वर्ष दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिला था। यहीं से उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का निर्णय लिया और उसमें चयनित होने में भी कामयाब रही।

    अग्रवाल कालेज बल्लभगढ़, एमडीयू के छात्र प्रीतेश का गणतंत्र दिवस परेड के लिए चयन हुआ है। प्रीतेश ने बताया कि वर्ष 2024 में एनएसएस से जुड़ा था, इसके बाद एनआइसी कैंप लगाया और अब इसके बाद गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का मौका मिला है।

    बता दें कि प्रीतेश कई बार राज्य स्तरीय एनएसएस कैंप में आयोजित प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर चुका है।

    चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से हिमानी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का मौका मिला है। हिमानी वर्ष 2023 से स्वयंसेवक के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। हिमानी ने बताया कि वह इससे पहले तीन बार राष्ट्रीय साहसिक शिविर में भाग ले चुकी है।

    जीजेयू हिसार से मानसी सनसनवाल का चयन हुआ है। उन्होंने बताया कि वह वर्ष 2023 से एनएसएस से जुड़ी हुई है।

    राजकीय महाविद्यालय, हिसार से ईश्वर ने बताया कि वह वर्ष 2024 में एनएसएस जुड़ा हुआ है। पहली बार दिल्ली कर्तव्य पथ पर परेड में शामिल होने का मौका मिला है। इससे पहले वह नेशनल कैंप में सूर्य नमस्कार में स्वर्ण पदक हासिल कर चुका है।

    वैश्य कालेज भिवानी से जतिन शर्मा ने बताया कि वह पिछले करीब एक वर्ष से स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहा है।

    केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ से सुहेल ने बताया कि उन्होंने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए प्रयास किया था और पहली बार में ही वह सफल रहे है।

    राजकीय महिला महाविद्यालय गुरुग्राम से कृति सिंह का चयन हुआ है। कृति ने बताया कि वह पिछले एक वर्ष से एनएसएस से जुड़ी हुई है और राज्य व राष्ट्रीय शिविर में भाग ले चुकी है।