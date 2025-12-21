हरियाणा के रोहतक में भूकंप के झटके, 3.3 तीव्रता से कांपी धरती; शहर से 17 KM दूर केंद्र

जागरण संवाददाता, रोहतक। रोहतक जिले में रविवार दोपहर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में कुछ देर के लिए दहशत फैल गई। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई।

भूकंप दोपहर 12 बजकर 13 मिनट 44 सेकंड पर आया। जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र रोहतक से लगभग 17 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व दिशा में सांपला और इस्माईला गांव के बीच स्थित बताया गया है।

भूकंप का अक्षांश 28.78 और देशांतर 76.73 दर्ज किया गया, जबकि इसकी गहराई 5 किलोमीटर बताई जा रही है। कम गहराई पर आए भूकंप के कारण झटके आसपास के क्षेत्रों में भी महसूस किए गए।

भूकंप के झटके महसूस होते ही कई लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। हालांकि भूकंप की तीव्रता कम होने के कारण किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है।