    हरियाणा के रोहतक में भूकंप के झटके, 3.3 तीव्रता से कांपी धरती; शहर से 17 KM दूर केंद्र

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 02:18 PM (IST)

    रविवार दोपहर रोहतक जिले में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.3 मापी गई। भूकंप का केंद्र रोहतक ...और पढ़ें

    रोहतक में महसूस किए गए भूकंप के झटके (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, रोहतक। रोहतक जिले में रविवार दोपहर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में कुछ देर के लिए दहशत फैल गई। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई।

    भूकंप दोपहर 12 बजकर 13 मिनट 44 सेकंड पर आया। जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र रोहतक से लगभग 17 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व दिशा में सांपला और इस्माईला गांव के बीच स्थित बताया गया है।

    भूकंप का अक्षांश 28.78 और देशांतर 76.73 दर्ज किया गया, जबकि इसकी गहराई 5 किलोमीटर बताई जा रही है। कम गहराई पर आए भूकंप के कारण झटके आसपास के क्षेत्रों में भी महसूस किए गए।

    भूकंप के झटके महसूस होते ही कई लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। हालांकि भूकंप की तीव्रता कम होने के कारण किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

    विशेषज्ञों के अनुसार इस तीव्रता का भूकंप सामान्य श्रेणी में आता है और इससे बड़े नुकसान की संभावना नहीं होती।