रोहतक में शराब के नशे में चचेरे भाई की गला रेतकर हत्या, CCTV में वारदात कैद

जागरण संवाददाता, रोहतक। सांपला में रविवार देर रात आपसी कहासुनी के दौरान एक व्यक्ति ने अपने चचेरे भाई की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। सांपला थाना पुलिस ने मृतक के भाई के बयान पर केस दर्ज कर आरोपित पवन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आसपास के एरिया में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी चेक की है।

पुलिस के मुताबिक वारदात के वक्त आरोपित पवन ने शराब पी रखी थी। नशे की हालात में उसने वारदात को अंजाम दिया। सांपला निवासी संदीप ने पुलिस को बताया कि उसका बड़ा भाई 38 वर्षीय प्रदीप रविवार रात घर पर ही था।

रात नौ बजे वह ताऊ के लड़के पवन से मिलने की कहकर चला गया। इसके आधे घंटे बाद उसके पास जेसीबी के चालक अनीत उर्फ आदित्य का फोन आया। उसने बताया कि पवन ने कहासुनी के बाद धारदार हथियार से प्रदीप का गला काट दिया है। स्वजन ने प्रदीप को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया।

जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद वे लोग प्रदीप को पीजीआइ के ट्रामा सेंटर ले आए। सूचना मिलने के बाद सांपला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सांपला थाना पुलिस और एफएसएल प्रभारी डा. सरोज दहिया मलिक की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।