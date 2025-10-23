हरियाणा में डबल मर्डर, प्लॉट विवाद में युवक को मारी गोली, तो नाराज परिजनों ने दूसरे पक्ष के युवक को गंडासी से काटा

जागरण संवाददाता, रोहतक। शहर की फतेहपुर कालोनी में शनिवार रात लगभग 9:30 बजे दो पक्षों के बीच हुए आपसी झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया। प्लॉट विवाद को लेकर हुई कहासुनी के दौरान 21 वर्षीय सुमित को गोली मार दी गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं आरोपित मनीष पर आक्रोशित लोगों ने गंडासी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

मृतक सुमित के पिता विक्की ने बताया कि सुमित प्लंबर का काम करता था और अपने परिवार में सबसे बड़ा था। उसके पिता विक्की के अनुसार, सुमित तीन भाई-बहन हैं, जिनमें से एक बहन की शादी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि विवाद की शुरुआत मनीष की ओर से गाली-गलौज और हमले के साथ हुई थी। घटना के समय सुमित को छाती में गोली लगी थी। गंभीर रूप से घायल सुमित को परिजन तत्काल पीजीआइएमएस रोहतक के ट्रामा सेंटर ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

वहीं 35 वर्षीय मनीष, जो फायर ब्रिगेड में कर्मचारी था और लाइसेंसी रिवाल्वर रखता था, पर स्थानीय लोगों ने गंडासी से सिर और चेहरे पर वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मनीष के भाई श्याम ने बताया कि मनीष के चार बच्चे हैं और उसने हाल ही में फतेहपुर कालोनी में मकान बनवाया था। दोनों परिवारों के घरों के बीच एक खाली प्लॉट है, जिसे लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था।



घटना की सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला पुरानी रंजिश और प्लॉट विवाद से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं, पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और मामले की जांच जारी है।

दोनों के मकान के बीच में है एक खाली प्लॉट मृतक मनीष और सुमित दोनों के मकान के बीच में एक खाली प्लॉट है। हत्या के बाद से दोनों के स्वजन घर पर नहीं है। कालोनी में तनाव के चलते सुरक्षा को मध्यनजर नजर रखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है।