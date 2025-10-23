Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हरियाणा में डबल मर्डर, प्लॉट विवाद में युवक को मारी गोली, तो नाराज परिजनों ने दूसरे पक्ष के युवक को गंडासी से काटा

    By Rattan Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 05:40 AM (IST)

    हरियाणा में प्लॉट विवाद को लेकर दो हत्याएं हुईं। एक युवक को गोली मारी गई, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। इससे गुस्साए परिजनों ने जवाबी कार्रवाई में दूसरे पक्ष के एक युवक को गंडासी से काट डाला। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    रोहतक में डबल मर्डर से सनसनी, फतेहपुर कॉलोनी में आपसी झगड़े में चली गोली। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, रोहतक। शहर की फतेहपुर कालोनी में शनिवार रात लगभग 9:30 बजे दो पक्षों के बीच हुए आपसी झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया। प्लॉट विवाद को लेकर हुई कहासुनी के दौरान 21 वर्षीय सुमित को गोली मार दी गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं आरोपित मनीष पर आक्रोशित लोगों ने गंडासी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतक सुमित के पिता विक्की ने बताया कि सुमित प्लंबर का काम करता था और अपने परिवार में सबसे बड़ा था। उसके पिता विक्की के अनुसार, सुमित तीन भाई-बहन हैं, जिनमें से एक बहन की शादी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि विवाद की शुरुआत मनीष की ओर से गाली-गलौज और हमले के साथ हुई थी। घटना के समय सुमित को छाती में गोली लगी थी। गंभीर रूप से घायल सुमित को परिजन तत्काल पीजीआइएमएस रोहतक के ट्रामा सेंटर ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

    वहीं 35 वर्षीय मनीष, जो फायर ब्रिगेड में कर्मचारी था और लाइसेंसी रिवाल्वर रखता था, पर स्थानीय लोगों ने गंडासी से सिर और चेहरे पर वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मनीष के भाई श्याम ने बताया कि मनीष के चार बच्चे हैं और उसने हाल ही में फतेहपुर कालोनी में मकान बनवाया था। दोनों परिवारों के घरों के बीच एक खाली प्लॉट है, जिसे लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था।

    घटना की सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला पुरानी रंजिश और प्लॉट विवाद से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं, पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और मामले की जांच जारी है।

    दोनों के मकान के बीच में है एक खाली प्लॉट

    मृतक मनीष और सुमित दोनों के मकान के बीच में एक खाली प्लॉट है। हत्या के बाद से दोनों के स्वजन घर पर नहीं है। कालोनी में तनाव के चलते सुरक्षा को मध्यनजर नजर रखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है।



    दोनों पक्षों के बीच प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा है । सुमित नाम के युवक की गोली लगने से और मनीष नाम के युवक की तेजधार हथियार से हत्या की गई है। दोनों स्वजन के बयान के आधार पर मामले में आगामी जांच शुरू कर दी है। - सुशील कुमार प्रभारी थाना पुरानी सब्जी मंडी