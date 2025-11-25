रोहतक में डेंगू का कहर, दो नए मामले आए सामने; अब मरीजों की संख्या पहुंची 202

जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू हर वर्ष डेंगू और मलेरिया को रोकने के लिए कई प्रयास किए जाते है। इस बार विभाग की ओर से टीम गठित की गई है। जो शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। यहीं कारण है कि इस बार किसी भी क्षेत्र को रेड जाेन में नहीं डाला गया है और ना ही जिले में किसी भी मरीज की डेंगू के कारण मौत हुई है। बरसात के मौसम में डेंगू संक्रमण का ज्यादा खतरा रहता है। वहीं डेंगू मच्छर ठंडे मौसम में कमजाेर पड़ जाते हैं और प्रजनन नहीं कर पाते है। जिससे सर्दियों में इनका प्रकोप कम हो जाता है। दिसंबर माह के पहले सप्ताह तक आमतौर पर डेंगू के मरीजों की संख्या में काफी गिरावट आ जाती है। - डॉ. सुमित, एंटोमोलाजिस्ट, स्वास्थ्य विभाग, रोहतक।