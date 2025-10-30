क्रेडिट कार्ड से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, फर्जी बैंक अधिकारी बनकर करते थे धोखाधड़ी; रोहतक में दबोचे गए 4 आरोपी

जागरण संवाददाता, रोहतक। साइबर अपराधों पर लगाम कसने की दिशा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइबर थाना की टीम ने क्रेडिट कार्ड के नाम पर 4 लाख 28 हजार रुपये की ठगी के मामले का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अदालत में पेश करने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को 7 दिन के रिमांड पर लिया है, जबकि तीन को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। थाना प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई मानसरोवर कालोनी निवासी बालकिशन की शिकायत पर की गई।

शिकायतकर्ता ने बताया कि 22 अगस्त 2025 को उसे कशिश नामक महिला का फोन आया, जिसने खुद को एक्सिस बैंक की अधिकारी बताया। महिला ने बालकिशन को बताया कि उसके क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पाइंट्स के बदले उसे 75 पैसे कैशबैक और तनिष्क का गिफ्ट वाउचर मिलेगा।

महिला ने बालकिशन को एक फर्जी ऐप डाउनलोड करने को कहा और उस पर क्रेडिट कार्ड की पूरी जानकारी भरवा ली। इसके बाद बालकिशन को एक कोड भेजा गया, जिसे दर्ज करते ही उसका मोबाइल हैक हो गया। थोड़ी देर बाद उसके फोन पर 3.90 लाख और 38 हजार रुपये की दो ट्रांजेक्शन का मैसेज आया, कुल 4,28,000 रुपये उसके कार्ड से गायब हो गए।

मामले की जांच मुख्य सिपाही कृष्ण द्वारा की गई। पुलिस ने क्रमवार कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से 15 सिम कार्ड, 13 मोबाइल फोन, 2 लैपटाप, एक डोंगल और 5 लाख रुपये नकद बरामद किए।