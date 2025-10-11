रोहतक में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, 3 युवक गिरफ्तार; विस्फोटक बरामद

जागरण संवाददाता, रोहतक। दीपावली के त्योहार के मद्देनजर शहर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने अवैध रूप से पटाखों की बिक्री और भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में पुलिस ने अलग-अलग इलाकों में छापामारी करते हुए तीन युवकों को भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया है।

थाना सिविल लाइन प्रभारी अंकिता ने बताया कि एसआई धीरज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सुभाष नगर स्थित एक मकान में छापा मारा। वहां से सेक्टर 14 निवासी तुषार को काबू किया गया। पुलिस को मकान के अंदर से राकेट, पटाखे और अन्य विस्फोटक सामग्री की भारी खेप मिली। पुलिस ने मौके से सभी पटाखे जब्त कर लिए और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

इसी प्रकार, थाना पीजीआइएमएस प्रभारी रोशनलाल ने बताया कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के नजदीक से विपिन निवासी जवाहर नगर को पटाखों सहित पकड़ा गया। आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए गए। पुलिस ने युवक को मौके पर ही गिरफ्तार कर विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

वहीं, थाना कलानौर प्रभारी सुलेन्द्र सिंह ने बताया कि मुख्य सिपाही अजय की टीम को सूचना मिली थी कि कलानौर निवासी एक युवक अपने किराए के कमरे में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने वार्ड नंबर 4 में छापा मारते हुए कलानौर निवासी विम्पी को गिरफ्तार किया। मौके से 30 गत्ते के बॉक्स बरामद किए गए, जिनमें अनार, सुतली बम, फुलझड़ी, और अन्य पटाखे बड़ी संख्या में भरे हुए थे।