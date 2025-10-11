Language
    रोहतक में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, 3 युवक गिरफ्तार; विस्फोटक बरामद

    By Manoj Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 11:21 AM (IST)

    पुलिस ने अवैध रूप से पटाखे बेचने वाले तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।

    मौके पर जांच करते पुलिस अधिकारी

    जागरण संवाददाता, रोहतक। दीपावली के त्योहार के मद्देनजर शहर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने अवैध रूप से पटाखों की बिक्री और भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में पुलिस ने अलग-अलग इलाकों में छापामारी करते हुए तीन युवकों को भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया है।

    थाना सिविल लाइन प्रभारी अंकिता ने बताया कि एसआई धीरज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सुभाष नगर स्थित एक मकान में छापा मारा। वहां से सेक्टर 14 निवासी तुषार को काबू किया गया। पुलिस को मकान के अंदर से राकेट, पटाखे और अन्य विस्फोटक सामग्री की भारी खेप मिली। पुलिस ने मौके से सभी पटाखे जब्त कर लिए और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

    इसी प्रकार, थाना पीजीआइएमएस प्रभारी रोशनलाल ने बताया कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के नजदीक से विपिन निवासी जवाहर नगर को पटाखों सहित पकड़ा गया। आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए गए। पुलिस ने युवक को मौके पर ही गिरफ्तार कर विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

    वहीं, थाना कलानौर प्रभारी सुलेन्द्र सिंह ने बताया कि मुख्य सिपाही अजय की टीम को सूचना मिली थी कि कलानौर निवासी एक युवक अपने किराए के कमरे में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने वार्ड नंबर 4 में छापा मारते हुए कलानौर निवासी विम्पी को गिरफ्तार किया। मौके से 30 गत्ते के बॉक्स बरामद किए गए, जिनमें अनार, सुतली बम, फुलझड़ी, और अन्य पटाखे बड़ी संख्या में भरे हुए थे।

    पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति पटाखों का भंडारण, बिक्री, परिवहन या आयात-निर्यात नहीं कर सकता। ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना स्तर पर विशेष निगरानी टीमों का गठन किया गया है, जो बाजारों और रिहायशी इलाकों में नजर रखे हुए हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अवैध पटाखों की बिक्री या भंडारण की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।