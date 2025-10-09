'जगुआर को हटाकर अत्याधुनिक फाइटर जेट शामिल करे सरकार', सुरक्षा के मुद्दे पर दीपेंद्र हुड्डा ने जताई चिंता

राज्य ब्यूरो, रोहतक। रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने वायुसेना दिवस पर सरकार से मांग की है कि वायुसेना के पुराने हो चुके फाइटर जेट जगुआर को युद्धक विमान बेड़े से हटाकर अत्याधुनिक फाइटर जेट की खरीद प्रक्रिया तेज की जाए, ताकि हमारे पायलटों को सुरक्षित और विश्वस्तरीय संसाधन उपलब्ध हों।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीते कुछ महीनों में लगातार कई जगुआर हादसे का शिकार हुए, जिसमें पायलट अपनी जान गंवा बैठे। यह न केवल सशस्त्र बलों के लिए, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है।