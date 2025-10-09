'जगुआर को हटाकर अत्याधुनिक फाइटर जेट शामिल करे सरकार', सुरक्षा के मुद्दे पर दीपेंद्र हुड्डा ने जताई चिंता
रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने वायुसेना दिवस पर जगुआर विमानों की सुरक्षा पर चिंता जताई। उन्होंने सरकार से पुराने जगुआर जेट को हटाने और आधुनिक विमान खरीदने की मांग की है। हुड्डा ने कहा कि कई जगुआर हादसे का शिकार हुए हैं, जिससे पायलटों की जान गई है। उन्होंने रक्षा बजट में कटौती पर भी चिंता व्यक्त की, जो जीडीपी का सबसे कम प्रतिशत है।
राज्य ब्यूरो, रोहतक। रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने वायुसेना दिवस पर सरकार से मांग की है कि वायुसेना के पुराने हो चुके फाइटर जेट जगुआर को युद्धक विमान बेड़े से हटाकर अत्याधुनिक फाइटर जेट की खरीद प्रक्रिया तेज की जाए, ताकि हमारे पायलटों को सुरक्षित और विश्वस्तरीय संसाधन उपलब्ध हों।
नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीते कुछ महीनों में लगातार कई जगुआर हादसे का शिकार हुए, जिसमें पायलट अपनी जान गंवा बैठे। यह न केवल सशस्त्र बलों के लिए, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है।
ब्रिटेन, फ्रांस, ओमान और नाइजीरिया जैसे देशों ने भी जगुआर को बहुत पहले ही सेवा से हटा दिया है। सांसद ने कहा कि रक्षा मंत्रालय लगातार रक्षा बजट घटाता जा रहा है। पिछले 11 वर्षों में रक्षा बजट जीडीपी का 2.5 प्रतिशत से घटाकर 1.9 प्रतिशत पर आ गया है। जो 1962 के बाद सबसे कम है।
