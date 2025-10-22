रोहतक के सुनारियां गांव में पटाखे बजाने पर दो गुटों में हिंसक झड़प, पुलिस ने लिया एक्शन

जागरण संवाददाता, रोहतक। दीपावली के दिन गांव सुनारियां में पटाखे बजाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। झगड़े में दोनों पक्षाें चार लाेग घायल हो गया।

घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। थाना शिवाजी कालोनी पुलिस ने दाेनों पक्षों के बयान के आधार पर मामले मेंं जांच शुरू कर दी है। एफएसएल प्रभारी डा. सरोज दहिया मलिक की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।