रोहतक के सुनारियां गांव में पटाखे बजाने पर दो गुटों में हिंसक झड़प, पुलिस ने लिया एक्शन
सुनारियां गांव में पटाखे बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। मामूली कहासुनी के बाद मामला बढ़ा और दोनों गुट आपस में भिड़ गए। इस घटना से गांव में तनाव का माहौल बन गया है।
जागरण संवाददाता, रोहतक। दीपावली के दिन गांव सुनारियां में पटाखे बजाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। झगड़े में दोनों पक्षाें चार लाेग घायल हो गया।
घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। थाना शिवाजी कालोनी पुलिस ने दाेनों पक्षों के बयान के आधार पर मामले मेंं जांच शुरू कर दी है। एफएसएल प्रभारी डा. सरोज दहिया मलिक की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।
इस संबंध में शिवाजी कालोनी थाना प्रभारी राकेश सैनी ने कहा कि पटाखे को लेकर दो परिवाराें के बीच आपसी विवाद है। मामले में घायलों के बयान के आधार पर जांच की जा रही है। जांच में जो सामने आएगा। उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
