Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जारी किया स्वदेशी गीत का पोस्टर, 19 दिसंबर से 28 दिसंबर तक चलेगा महोत्सव

    By Rattan Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:30 PM (IST)

    हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित स्वदेशी मेला 2025 के पोस्टर और टाइटल गीत का अनावरण किया। इस अवसर पर 'हमारा नारा है स्वदेशी' नामक एक गीत भी जारी किया गया, जिसे गजेंद्र फौगाट ने गाया है। यह मेला 19 से 28 दिसंबर 2025 तक दशहरा मैदान में आयोजित किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

     मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्वदेशी गीत का पोस्टर जारी किया।

    जागरण संवाददाता, रोहतक। पंचकूला में स्वदेशी जागरण मंच की ओर से आयोजित किए जाने वाले स्वदेशी मेला 2025 के आधिकारिक पोस्टर व आयोजन के टाइटल गीत के पोस्टर को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक प्रेम गोयल एवं स्वदेशी जागरण मंच के उत्तर क्षेत्र संयोजक डॉ. राजेश गोयल ने जारी किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस मौके पर मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र बढख़ालसा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता, स्वदेशी मेला के संयोजक रजनीश गर्ग, जिला संयोजक अरुण गर्ग उपस्थित रहे। गायक गजेंद्र फौगाट का गीत हमारा नारा है स्वदेशी गाना भी रिलीज किया गया। इस गीत को संगीत हिसार के संगीत निर्देशक प्रवीण मुखीजा ने दिया है।

    गीत के लेखक व गायक गजेंद्र फौगाट हैं, मार्गदर्शन राजेश गोयल का है। इस गीत का वीडियो भी मेले के दौरान रिलीज किया जाएगा। यह मेला 19 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 दशहरा मैदान में आयोजित होगा।