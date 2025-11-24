मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जारी किया स्वदेशी गीत का पोस्टर, 19 दिसंबर से 28 दिसंबर तक चलेगा महोत्सव

जागरण संवाददाता, रोहतक। पंचकूला में स्वदेशी जागरण मंच की ओर से आयोजित किए जाने वाले स्वदेशी मेला 2025 के आधिकारिक पोस्टर व आयोजन के टाइटल गीत के पोस्टर को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक प्रेम गोयल एवं स्वदेशी जागरण मंच के उत्तर क्षेत्र संयोजक डॉ. राजेश गोयल ने जारी किया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र बढख़ालसा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता, स्वदेशी मेला के संयोजक रजनीश गर्ग, जिला संयोजक अरुण गर्ग उपस्थित रहे। गायक गजेंद्र फौगाट का गीत हमारा नारा है स्वदेशी गाना भी रिलीज किया गया। इस गीत को संगीत हिसार के संगीत निर्देशक प्रवीण मुखीजा ने दिया है।