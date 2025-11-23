रोहतक में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, दूल्हे के पिता के पेट में लगी गोली

जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव बलभ में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में गोली चल गई। गोली दूल्हे के पिता के पेट में लगी है। घायल को उपचार के लिए पीजीआइ के ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया। मामले में सूचना मिलने के बाद थाना कलानौर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है।

पुलिस के अनुसार फतेहाबाद के गांव सुखमनपुर निवासी राकेश के बेटे की बारात गांव बलभ में आई थी। यहां पर हर्ष फायरिंग के दौरान राकेश के पेट में गोली लग गई। गोली लगने की सूचना के बाद शादी समारोह में एक दम से भय की स्थिति बन गई। बारात के कुछ लाेग पीजीआई पहुंचे तो कुछ वापस लौट गए।