रोहतक में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, दूल्हे के पिता के पेट में लगी गोली
रोहतक के गांव बलभ में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में दूल्हे के पिता के पेट में गोली लग गई। घायल को पीजीआई के ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं। प्राथमिक जांच में लाइसेंसी हथियार से हर्ष फायरिंग की बात सामने आई है।
जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव बलभ में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में गोली चल गई। गोली दूल्हे के पिता के पेट में लगी है। घायल को उपचार के लिए पीजीआइ के ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया। मामले में सूचना मिलने के बाद थाना कलानौर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है।
पुलिस के अनुसार फतेहाबाद के गांव सुखमनपुर निवासी राकेश के बेटे की बारात गांव बलभ में आई थी। यहां पर हर्ष फायरिंग के दौरान राकेश के पेट में गोली लग गई। गोली लगने की सूचना के बाद शादी समारोह में एक दम से भय की स्थिति बन गई। बारात के कुछ लाेग पीजीआई पहुंचे तो कुछ वापस लौट गए।
घटना की सूचना मिलने के बाद काहनौर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए है। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि हर्ष फायरिंग के दौरान गोली चलाते वक्त पेट में गोली लगी है। लाइसेंसी हथियार बताया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।