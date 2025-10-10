रोहतक में हादसा, 152-डी हाईवे पर खड़े ट्रक में घुसी कार, जयपुर से महिला थानेदार का शव ला रहे बेटे, बहन और एक रिश्तेदार पुलिसकर्मी की मौत



संवाद सहयोगी, महम। जयपुर से महिला थानेदार का शव लेकर लौट रहे परिवार के महिला समेत तीन सदस्यों की सड़क हादसे में मौत हो गई। एक युवक घायल हुआ। हादसा शुक्रवार सुबह रोहतक जिले के गांव खरकड़ा के पास 152-डी हाईवे पर हुआ। सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुसने से कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस व राहगीरों ने कार सवारों को बाहर निकाला। शवों को दरवाजा काटकर निकाला गया, जबकि घायल को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार जींद जिले के गांव भागखेड़ा निवासी 24 वर्षीय किरत, अपनी मां जोगेंद्रा देवी के निधन की सूचना मिलने पर परिजनों के साथ जयपुर गया था। जोगेंद्रा राजस्थान पुलिस थानेदार के पद पर तैनात थीं। वीरवार को उनकी मौत हो गई थी। किरत अपनी मौसी 61 वर्षीय कृष्णा पत्नी रामधन (निवासी भागखेड़ा) और 27 वर्षीय सचिन निवासी गांव जागसी, सोनीपत के साथ जयपुर गया था। सचिन भी जोगेंद्रा देवी के साथ जयपुर पुलिस में कार्यरत था। शव को एंबुलेंस से गांव भेजने के बाद ये चारों परिजन कार से लौट रहे थे।

शुक्रवार सुबह जब उनकी कार 152-डी हाईवे पर खरकड़ा फ्लाईओवर के नजदीक पहुंची, तो सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे से टकरा गई। जोरदार टक्कर में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना पाकर महम थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कार ट्रक के नीचे आधी घुसी हुई थी, जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। करीब आधे घंटे के बाद शवों को कार से निकालकर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया।