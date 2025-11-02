आज शादी के बंधन में बंधेंगे बॉक्सर अमित पंघाल और अंशुल श्योकंद, रिस्पेशन में CM नायब समेत कई हस्तियां होंगी शामिल

जागरण संवाददाता, रोहतक। बॉक्सर अमित पंघाल आज रविवार को विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। उनकी बारात गांव मायना से जींद के लिए रवाना होगी। जहां वह अंशुल श्योकंद संग सात फेरे लेंगे। शादी का मुख्य समारोह जींद के एक निजी होटल में होगा, जहां ग्रामीण परंपराओं के अनुसार सभी रस्में निभाई जाएंगी। शनिवार को अमित के घर पर मेहंदी की रस्म निभाई गई। उनकी भाभी प्रीति ने उन्हें मेहंदी लगाई।

इस मौके पर परिवार, रिश्तेदार और करीबी दोस्तों ने जमकर खुशियां मनाई। बताया जा रहा है कि अमित ने अपनी शादी के लिए यूके से शेरवानी मंगवाई है। वहीं उनके भाई वरुण पंघाल यूके से ही इससे मैच करती उनके लिए जूती लेकर आए हैं।