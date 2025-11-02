Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आज शादी के बंधन में बंधेंगे बॉक्सर अमित पंघाल और अंशुल श्योकंद, रिस्पेशन में CM नायब समेत कई हस्तियां होंगी शामिल

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    रोहतक के बॉक्सर अमित पंघाल आज जींद में अंशुल श्योकंद के साथ विवाह बंधन में बंध रहे हैं। शादी का समारोह जींद के एक निजी होटल में होगा, जहां ग्रामीण परंपराओं के अनुसार रस्में निभाई जाएंगी। अमित ने यूके से शेरवानी मंगवाई है, जबकि अंशुल ने दिल्ली के डिजाइनर से लहंगा बनवाया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    आज शादी के बंधन में बंधेंगे बॉक्सर अमित पंघाल और अंशुल श्योकंद। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, रोहतक। बॉक्सर अमित पंघाल आज रविवार को विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। उनकी बारात गांव मायना से जींद के लिए रवाना होगी। जहां वह अंशुल श्योकंद संग सात फेरे लेंगे। शादी का मुख्य समारोह जींद के एक निजी होटल में होगा, जहां ग्रामीण परंपराओं के अनुसार सभी रस्में निभाई जाएंगी। शनिवार को अमित के घर पर मेहंदी की रस्म निभाई गई। उनकी भाभी प्रीति ने उन्हें मेहंदी लगाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस मौके पर परिवार, रिश्तेदार और करीबी दोस्तों ने जमकर खुशियां मनाई। बताया जा रहा है कि अमित ने अपनी शादी के लिए यूके से शेरवानी मंगवाई है। वहीं उनके भाई वरुण पंघाल यूके से ही इससे मैच करती उनके लिए जूती लेकर आए हैं।

    वहीं दुल्हन अंशुल श्योकंद ने दिल्ली के नामी डिजाइनर से लहंगा तैयार करवाया है। शादी के बाद 4 नवंबर को रोहतक के एक निजी होटल में रिसेप्शन पार्टी आयोजित की जाएगी।

    इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्य के मंत्री, सांसद, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और बालीवुड अभिनेता धर्मेंद्र समेत कई नामी हस्तियां शामिल होंगी। मेहमानों के स्वागत के लिए अमित के पसंदीदा खीर और चूरमा का खास मेन्यू रखा गया है।