    रोहित धनखड़ हत्याकांड: पुलिस कार्रवाई से नाराज मां ने आत्मदाह की दी चेतावनी, मामले को दबाने का लगाया आरोप

    By Manoj Kumar Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 12:11 PM (IST)

    रोहतक में बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ की हत्या के मामले में, पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट मां संतोष ने अपनी बेटी के साथ आईजी ऑफिस के बाहर आत्मदाह करने की धम ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रोहतक! रोहतक के गांव हुमायूंपुर निवासी बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ की हत्या मामले में धीमी जांच पर परिजनों ने नाराजगी जताई है। पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट मां संतोष ने अपनी बेटी के साथ आईजी ऑफिस के बाहर आत्मदाह करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन व सरकार की होगी। 

    'पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही'

    संतोष ने कहा कि पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि आरोपियों में एक पुलिस वाले का लड़का, एक फौजी व एक शिक्षक शामिल है। पुलिस उन्हें पकड़ने की बजाय झूठे आश्वासन दे रही है। पुलिस चार आरोपियों को पकड़ने का दिखावा कर रही है, जबकि 20 से 22 आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं।

    विधवा मां का बेटा, इसलिए नहीं हो रही कार्रवाई

    उन्होंने आरोप लगाया कि रोहित एक विधवा मां का बेटा था, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही। अगर किसी एमपी या एमएलए के बेटे की मौत होती, तो पुलिस कब के आरोपियों को पकड़ लेती। संतोष ने कहा रोहित को बड़ी मेहनत के साथ बड़ा किया था और आज उसकी हत्या के बाद पुलिस मामले को रफा-दफा करने में जुटी हुई है।

    सिर्फ आश्वासन मिल रहा; मृतक बॉडी बिल्डर की मां

    मृतक बॉडी बिल्डर की मां ने कहा कि वह पुलिस कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। वह बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए डीजीपी से लेकर हर अधिकारी के पास चक्कर काट चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब भी मिलने जाती हैं तो सिर्फ आश्वासन मिलता है।

    क्या है पूरा मामला?

    बता दें, बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ अपने दोस्त गांव बौंदकलां निवासी जतिन के साथ 28 नवंबर को उसकी बहन की ननद की शादी में शगुन डालने भिवानी गया था। तिगड़ाना से बरात आई थी, जिसमें कुछ युवकों के साथ कहासुनी हो गई। बाद में उन्हीं युवकों ने रास्ता रोककर रोहित के साथ मारपीट की। गंभीर रूप से घायल रोहित ने इलाज के दौरान 29 नवंबर को पीजीआइ में दम तोड़ दिया।