बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ हत्याकांड: DGP से मिले परिजन, डीजीपी ने एसपी व आईजी को लगाई फटकार
रोहतक के गांव हमायुंपुर के बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ की भिवानी में हत्या के मामले में, असंतुष्ट परिवार ने एडीजीपी ओपी सिंह से मुलाकात की। डीजीपी ने एसपी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव हमायुंपुर के बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ की भिवानी में हत्या करने के मामले में पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट परिवार एडीजीपी ओपी सिंह से चंडीगढ़ में मिला। डीजीपी ने फोन पर एसपी व आईजी को फटकार लगाते हुए स्वजन को आश्वासन दिया कि एक सप्ताह में आरोपितों को काबू कर लिया जाएगा।
अब परिवार गांव में जाकर पंचायत में बात रखेगा, जिसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। डीजीपी ओपी सिंह ने एसपी भिवानी से फोन पर बात करते हुए कहा कि वारदात को हुए 12 दिन हो गए और अभी तक आरोपियों को पकड़ा न जाना, पुलिस के लिए शर्म की बात है।
पुलिस को तुरंत इस मामले में आरोपितों को पकड़ना चाहिए था। पुलिस के पास सीसीटीवी व आरोपितों की गाड़ी है, तो अब तक क्यों पकड़ में नहीं आए। डीजीपी ने एसपी भिवानी को कहा कि एक सप्ताह के अंदर आरोपितों को पकड़ें। गाड़ी के मालिक व आरोपियों को फोन से ट्रेस करके पकड़ें।
एसपी सुमित सिंह ने कहा कि एक सप्ताह में मुख्य आरोपितों के साथ अन्य सभी को पकड़ लिया जाएगा। पुलिस आरोपितों के नजदीक पहुंच गई है। डीजीपी ओपी सिंह ने आईजी से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि रोहित की मां से जल्द मिलकर उन्हें पुलिस कार्रवाई के बारे में अवगत करवाए। साथ ही एक पीसीआर पीड़ित परिवार के घर के बाहर सुरक्षा के तौर पर तैनात की जाए।
डीजीपी ने एसपी भिवानी को सख्त निर्देश दिए कि अगर आरोपित उनकी पकड़ में नहीं आ रहे तो उन्हें पीओ घोषित किया जाए। साथ ही उनकी संपत्ति को भी कुर्क किया जाए। इस मामले में ऐसी मिसाल पेश करें, जिससे अपराधियों के मन में डर बैठ जाए। अपराध करने से पहले आरोपी को 100 बार सोचना पड़े।
पीट -पीटकर की थी रोहित की हत्या
28 नवंबर को रोहित धनखड़ अपने दोस्त गांव बौंदकला निवासी जतिन के साथ उसकी बहन की ननद की शादी में शगुन डालने भिवानी गया था। शादी समारोह के दौरान तिगड़ाना से बारात आई, जिसमें कुछ युवकों के साथ कहासुनी और बाद में उन्हीं युवकों ने रास्ता रोककर रोहित के साथ मारपीट करते हुए अधमरा कर दिया।
रोहित ने इलाज के दौरान पीजीआई में दम तोड़ दिया था। स्वजन का आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज देने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही। अब डीजीपी के आश्वासन के बाद परिवार संतुष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन पंचायत में बात रखने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।
