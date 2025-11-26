'खिलाड़ियों से दुश्मनों जैसा बर्ताव करती है BJP', बास्केटबॉल प्लेयर्स की मौत मामले में हुड्डा ने लगाए गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, रोहतक। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि भाजपा सरकार खेल और खिलाड़ियों के साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव कर रही है। इसी वजह से बास्केटबाल के जर्जर हो चुके पोल के गिरने से दो होनहार युवा खिलाड़ियों, हार्दिक और अमन की मौत हुई है। हुड्डा का मानना है कि यह कोई साधारण दुर्घटना या सामान्य मृत्यु नहीं है, बल्कि सरकारी लापरवाही से हुई हत्या है।

हुड्डा ने कहा, 'हार्दिक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी था। उसका भविष्य बहुत उज्ज्वल था, क्योंकि वो अभी से अमेरिका के एक क्लब से भी जुड़ चुका था। इसी तरह मात्र 15 वर्षीय अमन भी एक होनहार खिलाड़ी था। दोनों युवा खिलाड़ियों की असमय मृत्यु ने पूरे प्रदेश को स्तब्ध कर दिया है। कांग्रेस मांग करती है कि इस मामले की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।'

हुड्डा का मानना है कि इस मामले में लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर एफआइआर दर्ज करके ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे पूरे तंत्र को सबक मिले। साथ ही, दोनों मृतक खिलाड़ियों के परिवारों को तुरंत सरकारी नौकरी और पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

हुड्डा ने कहा कि इस हादसे की सीधी जिम्मेदारी राज्‍य की वर्तमान भाजपा सरकार की, क्योंकि कांग्रेस सरकार के समय खेलों के लिए जो विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था, उसका रख-रखाव तक इस सरकार ने नहीं किया है। उन्‍होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में खेल व्यवस्था पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। स्टेडियम, खेल मैदान और उपकरणों की कोई सुध नहीं ली जा रही है।