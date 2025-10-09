Language
    'एक साल के कार्यकाल में नायब सरकार रही फेल', भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 01:41 PM (IST)

    हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नायब सिंह सैनी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार अपने एक साल के कार्यकाल में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने विकास कार्यों के ठप होने और बढ़ती बेरोजगारी के लिए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। हुड्डा ने कांग्रेस शासन की उपलब्धियों का बखान करते हुए वर्तमान सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया और जनता को बदलाव की उम्मीद जताई।

    Hero Image

    नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, पंचकूला। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने नायब सरकार के एक साल के कार्यकाल को पूरी तरह विफल बताया है। कहा कि भाजपा सरकार झूठी सफलता दिखाकर हीरो बनने का कार्य कर रही है, लेकिन मेरी और प्रदेश की जनता की नजर में वह जीरो साबित हुई है। सरकार की विफलताओं की लंबी लिस्ट है।

    किसानों की समस्याओं को दूर करने तथा कानून व्यवस्था के मामले में तो सरकार पूरी तरह से फेल है। वह बुधवार शाम को अपने नई दिल्ली स्थित आवास पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे लगातार प्रदेश की मंडियों का दौरा कर रहे हैं, जहां किसानों का अनाज खराब हो रहा है।

    उन्होंने प्रधानमंत्री से किसानों को हुए नुकसान के लिए मुआवजा और विशेष पैकेज देने की मांग की। कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर हुड्डा ने उत्तर दिया कि हम सब एक हैं। यह बात केवल भाजपाई कर रहे हैं। देखा जाए तो भाजपा में सबसे अधिक गुटबाजी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां कर दी हैं। जल्द ही ब्लाक और बूथ स्तर पर भी नियुक्तियां हो जाएंगी।

     

     