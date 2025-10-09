'एक साल के कार्यकाल में नायब सरकार रही फेल', भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना

राज्य ब्यूरो, पंचकूला। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने नायब सरकार के एक साल के कार्यकाल को पूरी तरह विफल बताया है। कहा कि भाजपा सरकार झूठी सफलता दिखाकर हीरो बनने का कार्य कर रही है, लेकिन मेरी और प्रदेश की जनता की नजर में वह जीरो साबित हुई है। सरकार की विफलताओं की लंबी लिस्ट है।

किसानों की समस्याओं को दूर करने तथा कानून व्यवस्था के मामले में तो सरकार पूरी तरह से फेल है। वह बुधवार शाम को अपने नई दिल्ली स्थित आवास पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे लगातार प्रदेश की मंडियों का दौरा कर रहे हैं, जहां किसानों का अनाज खराब हो रहा है।