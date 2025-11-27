Language
    बास्केटबॉल का पोल गिरने से खिलाड़ी की मौत, परिवार से मिलने पहुंचे पंजाब के CM भगवंत मान, सरकार से किए सवाल

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 03:29 PM (IST)

    पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बास्केटबॉल खिलाड़ी की दुखद मौत के बाद उनके परिवार से मिले। उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस घटना ने खेल के मैदानों में सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया है।

    पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पोल को देखते हुए (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, रोहतक। हरियाणा के रोहतक में मंगलवार को प्रैक्टिस के दौरान बास्केटबॉल का पोलन गिरने से 25 वर्षीय नेशनल लेवल के खिलाड़ी हार्दिक राठी (25) की मौत हो गई थी। इस बाबत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज राठी के परिवार से मुलाकात की।

    पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बाबत कहा कि कल जो बहुत अप्रिय घटना घटी। 16-17 साल का इस परिवार का बच्चा जो बास्केट बॉल का नेशनल खिलाड़ी था और अभ्यास कर रहा था उस दौरान खराब क्वालिटी के कंस्ट्रक्शन मटीरियल के इस्तेमाल की वजह से एक पोल उस पर गिर गया और लड़के की मौत हो गई। उन्होंने कहा,

    अब आम घरों के बच्चे प्ले ग्राउंड में अभ्यास करने जाते हैं तो वो सुरक्षित वापस भी आएंगे या नहीं? इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? फिर कौन भेजगा ग्राउंड में... इसकी जांच होनी चाहिए... यहां के स्टूडेंट्स ने लखन माजरा में बास्केटबॉल ग्राउंड की हालत के बारे में एक लेटर लिखा था। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इसके लिए MPLAD फंड से पैसे जारी किए हैं। तो यह पैसा कहां है?- भगवंत मान, पंजाब मुख्यमंत्री

    उन्होंने आगे कहा कि मैं यहां राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं यहां एक स्पोर्ट्स लवर के तौर पर आया हूं। परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए...हम परिवार की पूरी मदद करेंगे।

    दो खिलाड़ियों की हुई मौत

    बीते दिनों रोहतक में राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी (16) की कोर्ट में प्रैक्टिस के समय पर बास्केटबॉल हूप का लोहे का खंभा गिर जाने से मौत हो गई। इससे पहले झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में 15 साल का अमन ऐसी ही एक घटना में घायल हो गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी।