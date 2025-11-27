बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत पर CM सैनी ने जताया शोक, परिवारों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता का एलान

जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव लाखनमाजरा में 17 वर्षीय नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की प्रैक्टिस के दौरान पोल गिरने से मौत के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शोक व्यक्त किया है। हार्दिक तीन सब-जूनियर नेशनल और एक यूथ नेशनल में खेल चुके थे और उन्हें बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की इंदौर एकेडमी में भी चयनित किया गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हादसा मंगलवार सुबह हुआ, जब पोल अभ्यास के दौरान हार्दिक पर गिर गया। पास मौजूद साथी खिलाड़ियों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ठीक इसी प्रकार का हादसा 23 नवंबर को बहादुरगढ़ में भी सामने आया था जहां शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम में जर्जर बास्केटबॉल पोल गिरने से घायल हुए 15 वर्षीय खिलाड़ी अमन की मंगलवार सुबह मौत हो गई थी। परिवारों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता इस दुखद घटना के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गहरा शोक व्यक्त किया और मृतक हार्दिक राठी के परिवार को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कठिन समय में सरकार परिवारों के साथ है और खिलाड़ियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने खेल उपकरणों और परिसरों की खराब स्थिति पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी खेल परिसरों का संपूर्ण निरीक्षण करने, उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव मजबूत करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसे हादसे किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं हैं और भविष्य में खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।